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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 1
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 9
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 10
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 11
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 12
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 13
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 14
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 15
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 16
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 17
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 18
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 19
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 20
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 21
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 22
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 23
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 24
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 25
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
86
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 14
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 15
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 16
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 17
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 18
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 19
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 20
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 21
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 22
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 23
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 24
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 25
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 26
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 27
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612795
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый

Клавиатура A4TECH представляет собой стильное и функциональное решение для пользователей, ценящих удобство и надежность. Эта мембранная клавиатура оснащена беспроводным подключением, что значительно упрощает работу и исключает путаницу с проводами. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, обеспечивая стабильное соединение даже на расстоянии. Клавиатура имеет компактный формат TKL (80%), что делает её идеальной для тех, кто предпочитает более свободное пространство на рабочем столе. Она выполнена в элегантном белом цвете, который добавит нотку современности и стиля в интерьер вашего рабочего места. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту ANSI, что обеспечивает удобство печати и адаптацию для пользователей со всего мира. Клавиатура A4TECH оснащена 86 клавишами, включая клавишу функции (Fn), что расширяет функциональность устройства, позволяя быстро и легко выполнять различные задачи. Интерфейс подключения включает Bluetooth и радиоканал, что предоставляет пользователю гибкость и удобство в зависимости от нужд. Клавиатура подходит для использования с ПК и станет надежным помощником в ежедневной работе. Бренд A4TECH гарантирует высокое качество исполнения и долговечность устройства, что делает эту клавиатуру отличным выбором для современного пользователя.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH представляет собой стильное и функциональное решение для пользователей, ценящих удобство и надежность. Эта мембранная клавиатура оснащена беспроводным подключением, что значительно упрощает работу и исключает путаницу с проводами. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, обеспечивая стабильное соединение даже на расстоянии. Клавиатура имеет компактный формат TKL (80%), что делает её идеальной для тех, кто предпочитает более свободное пространство на рабочем столе. Она выполнена в элегантном белом цвете, который добавит нотку современности и стиля в интерьер вашего рабочего места. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту ANSI, что обеспечивает удобство печати и адаптацию для пользователей со всего мира. Клавиатура A4TECH оснащена 86 клавишами, включая клавишу функции (Fn), что расширяет функциональность устройства, позволяя быстро и легко выполнять различные задачи. Интерфейс подключения включает Bluetooth и радиоканал, что предоставляет пользователю гибкость и удобство в зависимости от нужд. Клавиатура подходит для использования с ПК и станет надежным помощником в ежедневной работе. Бренд A4TECH гарантирует высокое качество исполнения и долговечность устройства, что делает эту клавиатуру отличным выбором для современного пользователя.
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Отзывы


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