Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 белый
Клавиатура A4TECH представляет собой стильное и функциональное решение для пользователей, ценящих удобство и надежность. Эта мембранная клавиатура оснащена беспроводным подключением, что значительно упрощает работу и исключает путаницу с проводами. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, обеспечивая стабильное соединение даже на расстоянии. Клавиатура имеет компактный формат TKL (80%), что делает её идеальной для тех, кто предпочитает более свободное пространство на рабочем столе. Она выполнена в элегантном белом цвете, который добавит нотку современности и стиля в интерьер вашего рабочего места. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту ANSI, что обеспечивает удобство печати и адаптацию для пользователей со всего мира. Клавиатура A4TECH оснащена 86 клавишами, включая клавишу функции (Fn), что расширяет функциональность устройства, позволяя быстро и легко выполнять различные задачи. Интерфейс подключения включает Bluetooth и радиоканал, что предоставляет пользователю гибкость и удобство в зависимости от нужд. Клавиатура подходит для использования с ПК и станет надежным помощником в ежедневной работе. Бренд A4TECH гарантирует высокое качество исполнения и долговечность устройства, что делает эту клавиатуру отличным выбором для современного пользователя.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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