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Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ черный (КЛ104РУ/SG) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ черный (КЛ104РУ/SG)

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Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ черный (КЛ104РУ/SG) - фото 1
Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ черный (КЛ104РУ/SG) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ черный (КЛ104РУ/SG) - фото 1
  • Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ черный (КЛ104РУ/SG) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727306
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Характеристики

Бренд
Бештау
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, паспорт изделия, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х21х4
Вес, кг.
1

Описание товара Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ черный (КЛ104РУ/SG)

Клавиатура БЕШТАУБЕШТАУ KL104PY(SG) - это простая и надежная клавиатура для повседневного использования. Благодаря своей полноразмерной раскладке, мембранному механизму и классической конструкции, она обеспечивает комфортный и бесшумный набор текста. Клавиатура БЕШТАУБЕШТАУ KL104PY(SG) ориентирована на пользователей, которым нужна надежная и удобная клавиатура для повседневной работы. Она подойдет для офисных работников, студентов, домашних пользователей и всех, кто ценит простоту и надежность.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ черный (КЛ104РУ/SG)




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Характеристики
Бренд
Бештау
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, паспорт изделия, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.8
Развернуть
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура БЕШТАУБЕШТАУ KL104PY(SG) - это простая и надежная клавиатура для повседневного использования. Благодаря своей полноразмерной раскладке, мембранному механизму и классической конструкции, она обеспечивает комфортный и бесшумный набор текста. Клавиатура БЕШТАУБЕШТАУ KL104PY(SG) ориентирована на пользователей, которым нужна надежная и удобная клавиатура для повседневной работы. Она подойдет для офисных работников, студентов, домашних пользователей и всех, кто ценит простоту и надежность.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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