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Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB

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Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 1
Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 2
Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 3
Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 4
Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 5
Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 6
Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 1
  • Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 2
  • Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 3
  • Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 4
  • Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 5
  • Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 6
  • Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
400 руб.  670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299224
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, руководство, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.4
Источник питания клавиатуры
USB
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х16х2
Вес, г.
520

Описание товара Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB

Полноразмерная клавиатура Gembird KB-8320U-BL – проводная модель от широко известного производителя, которая подойдет для комплектации домашнего или офисного компьютера. Преимуществом устройства является цветовое выделение кириллической раскладки. Эта особенность упрощает работу с текстами не слишком опытным пользователям. Стоит отметить и крупную (а не «усеченную») клавишу Enter. Клавиатура базируется на надежном мембранном механизме. Материал корпуса – матовый пластик черного цвета. Ход клавиш – средний. Лицевая сторона клавиатуры украшена логотипом производителя. Клавиатура Gembird KB-8320U-BL подключается с помощью USB-интерфейса. Длина кабеля составляет 1.4 м. Предусмотрена возможность регулировки высоты. Подсветка отсутствует. В темноте можно будет не создавать лишних неудобств окружающим. Ширина и высота клавиатуры равны 450 и 20.5 мм соответственно. Масса модели равна 450 г. Клавиатура укомплектована кратким руководством пользователя. Коробка, в которую упаковано устройство, отличается привлекательным внешним видом.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, руководство, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.4
Источник питания клавиатуры
USB
Развернуть
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Полноразмерная клавиатура Gembird KB-8320U-BL – проводная модель от широко известного производителя, которая подойдет для комплектации домашнего или офисного компьютера. Преимуществом устройства является цветовое выделение кириллической раскладки. Эта особенность упрощает работу с текстами не слишком опытным пользователям. Стоит отметить и крупную (а не «усеченную») клавишу Enter. Клавиатура базируется на надежном мембранном механизме. Материал корпуса – матовый пластик черного цвета. Ход клавиш – средний. Лицевая сторона клавиатуры украшена логотипом производителя. Клавиатура Gembird KB-8320U-BL подключается с помощью USB-интерфейса. Длина кабеля составляет 1.4 м. Предусмотрена возможность регулировки высоты. Подсветка отсутствует. В темноте можно будет не создавать лишних неудобств окружающим. Ширина и высота клавиатуры равны 450 и 20.5 мм соответственно. Масса модели равна 450 г. Клавиатура укомплектована кратким руководством пользователя. Коробка, в которую упаковано устройство, отличается привлекательным внешним видом.


Теги товара: мембранные, тонкие
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Отзывы


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