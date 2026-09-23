Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 641899
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х8
Вес, г.
700
Описание товара Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный
Клавиатура проводная Defender Office HB-910 [45910] относится к мембранному типу. Срабатывание клавиши происходит только после полного нажатия со стороны пользователя. Конструкцией черного пластикового корпуса предусмотрено 104 клавиши, в том числе цифровой блок для ввода числовых данных. Defender Office HB-910 [45910] подключается к устройствам с USB-выходом с помощью 1.5-метрового кабеля. Жизненный цикл модели рассчитан на 5 млн кликов. Спрятанные в основании ножки позволяют выбрать угол наклона аксессуара. Для полноценной работы устройства не требуется установка драйверов.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура проводная Defender Office HB-910 [45910] относится к мембранному типу. Срабатывание клавиши происходит только после полного нажатия со стороны пользователя. Конструкцией черного пластикового корпуса предусмотрено 104 клавиши, в том числе цифровой блок для ввода числовых данных. Defender Office HB-910 [45910] подключается к устройствам с USB-выходом с помощью 1.5-метрового кабеля. Жизненный цикл модели рассчитан на 5 млн кликов. Спрятанные в основании ножки позволяют выбрать угол наклона аксессуара. Для полноценной работы устройства не требуется установка драйверов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Клавиатура Defender Office HB-910 RU, черный - по цене 440 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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