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Клавиатура Defender HB-420 RU, черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender HB-420 RU, черный

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Клавиатура Defender HB-420 RU, черный - фото 1
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Клавиатура Defender HB-420 RU, черный - фото 6
Клавиатура Defender HB-420 RU, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
107
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Defender HB-420 RU, черный - фото 1
  • Клавиатура Defender HB-420 RU, черный - фото 2
  • Клавиатура Defender HB-420 RU, черный - фото 3
  • Клавиатура Defender HB-420 RU, черный - фото 4
  • Клавиатура Defender HB-420 RU, черный - фото 5
  • Клавиатура Defender HB-420 RU, черный - фото 6
  • Клавиатура Defender HB-420 RU, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641898
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Defender HB-420 RU, черный
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
107
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х8
Вес, г.
590

Описание товара Клавиатура Defender HB-420 RU, черный

Клавиатура Defender HB-420 представляет собой полноразмерную модель, которая идеально подойдет для обустройства рабочего пространства как в офисе, так и дома. Модель с мембранным механизмом клавиш отличается прочной конструкцией и гарантирует устойчивость к любым по интенсивности нажатиям, что обеспечивает длительный срок эксплуатации устройства. Клавиатура со 107 клавишами включает в себя, буквенный, цифровой блоки, а также три дополнительных клавиши, которые разработаны специально для облегченного управления компьютером. Defender HB-420 с подключением по USB выполнена в черном корпусе. Благодаря полноразмерной раскладке клавиш вы сможете обеспечить комфортный процесс печати, ведь будете легко попадать по кнопкам. Регулировка угла наклона устройства доступна за счет поддержки регулируемых ножек.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура Defender HB-420 RU, черный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
107
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Defender HB-420 представляет собой полноразмерную модель, которая идеально подойдет для обустройства рабочего пространства как в офисе, так и дома. Модель с мембранным механизмом клавиш отличается прочной конструкцией и гарантирует устойчивость к любым по интенсивности нажатиям, что обеспечивает длительный срок эксплуатации устройства. Клавиатура со 107 клавишами включает в себя, буквенный, цифровой блоки, а также три дополнительных клавиши, которые разработаны специально для облегченного управления компьютером. Defender HB-420 с подключением по USB выполнена в черном корпусе. Благодаря полноразмерной раскладке клавиш вы сможете обеспечить комфортный процесс печати, ведь будете легко попадать по кнопкам. Регулировка угла наклона устройства доступна за счет поддержки регулируемых ножек.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender HB-420 RU, черный – стоимость товара 430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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