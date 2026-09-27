Клавиатура Defender Accent SB-720 RU черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%420 руб. 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250524
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
43х14х2
Вес, г.
440
Описание товара Клавиатура Defender Accent SB-720 RU черный
Модель устанавливается на устойчивые ножки, которые предусматривают регулировку высоты корпуса. Компактная клавиатура предусматривает прочную конструкцию с матовым покрытием, что исключает блеск символов клавиш.
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Модель устанавливается на устойчивые ножки, которые предусматривают регулировку высоты корпуса. Компактная клавиатура предусматривает прочную конструкцию с матовым покрытием, что исключает блеск символов клавиш.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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