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Клавиатура Oklick 90M черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 90M черный

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Клавиатура Oklick 90M черный - фото 1
Клавиатура Oklick 90M черный - фото 2
Клавиатура Oklick 90M черный - фото 3
Клавиатура Oklick 90M черный - фото 4
Клавиатура Oklick 90M черный - фото 5
Клавиатура Oklick 90M черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 90M черный - фото 1
  • Клавиатура Oklick 90M черный - фото 2
  • Клавиатура Oklick 90M черный - фото 3
  • Клавиатура Oklick 90M черный - фото 4
  • Клавиатура Oklick 90M черный - фото 5
  • Клавиатура Oklick 90M черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255780
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.3
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
500

Описание товара Клавиатура Oklick 90M черный

Клавиатура Oklick – это надежное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы и развлечений на вашем ПК. Она оснащена 104 клавишами и выполнена в полноразмерном формате, что обеспечивает удобство и привычное расположение элементов. Мембранный тип клавиш гарантирует тихое и мягкое нажатие, делая процесс печати более приятным и легким. Клавиатура подключается к компьютеру через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильную работу без задержек. Проводное соединение и длина кабеля в 1,3 метра позволяют гибко организовать рабочее пространство без ограничений. Черный цвет устройства добавляет стиль и идеально вписывается в любой интерьер. Раскладка JIS предназначена для тех, кто работает с японским языком, что делает эту клавиатуру отличным выбором для международных пользователей. Бренд Oklick известен качественными и доступными решениями, и эта модель не является исключением – она сочетает в себе передовые технологии, высокую функциональность и доступность.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 90M черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
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Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.3
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick – это надежное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы и развлечений на вашем ПК. Она оснащена 104 клавишами и выполнена в полноразмерном формате, что обеспечивает удобство и привычное расположение элементов. Мембранный тип клавиш гарантирует тихое и мягкое нажатие, делая процесс печати более приятным и легким. Клавиатура подключается к компьютеру через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильную работу без задержек. Проводное соединение и длина кабеля в 1,3 метра позволяют гибко организовать рабочее пространство без ограничений. Черный цвет устройства добавляет стиль и идеально вписывается в любой интерьер. Раскладка JIS предназначена для тех, кто работает с японским языком, что делает эту клавиатуру отличным выбором для международных пользователей. Бренд Oklick известен качественными и доступными решениями, и эта модель не является исключением – она сочетает в себе передовые технологии, высокую функциональность и доступность.
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Отзывы


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