Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 293706
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600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х16х4
Вес, г.
600
Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU
Черная клавиатура+мышь проводная Defender York C-777 – набор, подходящий для работы в офисе или домашних мультимедийных развлечений. Полноразмерная мембранная клавиатура классического типа состоит из 104 клавиш. Ее ISO-раскладка дополнена цифровым блоком и клавишами функций. Мышь с оптическим светодиодным датчиком с разрешением 1000 dpi подходит для использования обеими руками за счет прямой конструкции. И мышь, и клавиатура из набора Defender York C-777 подключаются к ПК или лэптопу за счет кабеля длиной 1.4 м.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Черная клавиатура+мышь проводная Defender York C-777 – набор, подходящий для работы в офисе или домашних мультимедийных развлечений. Полноразмерная мембранная клавиатура классического типа состоит из 104 клавиш. Ее ISO-раскладка дополнена цифровым блоком и клавишами функций. Мышь с оптическим светодиодным датчиком с разрешением 1000 dpi подходит для использования обеими руками за счет прямой конструкции. И мышь, и клавиатура из набора Defender York C-777 подключаются к ПК или лэптопу за счет кабеля длиной 1.4 м.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Своих денег стоит
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 600 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU
Достоинства:
Своих денег стоит