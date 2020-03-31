Top.Mail.Ru
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 1
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 2
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 3
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 4
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 5
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 6
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 7
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 8
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 9
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 10
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 11
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 12
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293706
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU
600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х16х4
Вес, г.
600

Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU

Черная клавиатура+мышь проводная Defender York C-777 – набор, подходящий для работы в офисе или домашних мультимедийных развлечений. Полноразмерная мембранная клавиатура классического типа состоит из 104 клавиш. Ее ISO-раскладка дополнена цифровым блоком и клавишами функций. Мышь с оптическим светодиодным датчиком с разрешением 1000 dpi подходит для использования обеими руками за счет прямой конструкции. И мышь, и клавиатура из набора Defender York C-777 подключаются к ПК или лэптопу за счет кабеля длиной 1.4 м.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU

Источник: Яндекс Маркет
31.03.2020
денис аксенов

Достоинства:
Своих денег стоит



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Черная клавиатура+мышь проводная Defender York C-777 – набор, подходящий для работы в офисе или домашних мультимедийных развлечений. Полноразмерная мембранная клавиатура классического типа состоит из 104 клавиш. Ее ISO-раскладка дополнена цифровым блоком и клавишами функций. Мышь с оптическим светодиодным датчиком с разрешением 1000 dpi подходит для использования обеими руками за счет прямой конструкции. И мышь, и клавиатура из набора Defender York C-777 подключаются к ПК или лэптопу за счет кабеля длиной 1.4 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2020
денис аксенов

Достоинства:
Своих денег стоит


Набор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 600 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...