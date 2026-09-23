Top.Mail.Ru
Клавиатура ExeGate LY-403 Black USB (EX264080RUS) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура ExeGate LY-403 Black USB (EX264080RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура ExeGate LY-403 Black USB (EX264080RUS) - фото 1
Клавиатура ExeGate LY-403 Black USB (EX264080RUS) - фото 2
Клавиатура ExeGate LY-403 Black USB (EX264080RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура ExeGate LY-403 Black USB (EX264080RUS) - фото 1
  • Клавиатура ExeGate LY-403 Black USB (EX264080RUS) - фото 2
  • Клавиатура ExeGate LY-403 Black USB (EX264080RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
390 руб.  620 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 493409
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура ExeGate LY-403 Black USB (EX264080RUS)
390 руб. -37%
620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, г.
500

Описание товара Клавиатура ExeGate LY-403 Black USB (EX264080RUS)

Классическая раскладка. Полноразмерные клавиши Enter и Backspace. Регулируемый угол наклона. Для работы не требуются драйвера.

Отзывы о товаре Клавиатура ExeGate LY-403 Black USB (EX264080RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Клавиатура
Описание
Классическая раскладка. Полноразмерные клавиши Enter и Backspace. Регулируемый угол наклона. Для работы не требуются драйвера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура ExeGate LY-403 Black USB (EX264080RUS) - стоимость товара 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...