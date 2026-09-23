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Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS)

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Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS) - фото 1
Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS) - фото 2
Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS) - фото 3
Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS) - фото 1
  • Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS) - фото 2
  • Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS) - фото 3
  • Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
380 руб.  640 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 493408
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS)
380 руб. -41%
640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, кг.
1.01

Описание товара Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS)

Классическая раскладка. Полноразмерные клавиши Enter и Backspace. Регулируемый угол наклона. Для работы не требуются драйвера.

Отзывы о товаре Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Клавиатура
Описание
Классическая раскладка. Полноразмерные клавиши Enter и Backspace. Регулируемый угол наклона. Для работы не требуются драйвера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура ExeGate Professional Standard LY-405 Black (EX287138RUS) - данный товар вы можете купить по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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