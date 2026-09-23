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Клавиатура Defender Office HB-910 (45910) Black купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender Office HB-910 (45910) Black

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Клавиатура Defender Office HB-910 (45910) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
400 руб.  670 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468020
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Defender Office HB-910 (45910) Black
400 руб. -40%
670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатуры
Размеры в упаковке, см
46х17х3
Вес, г.
500

Описание товара Клавиатура Defender Office HB-910 (45910) Black

Многофункциональное программное обеспечение. Прочная усиленная конструкция продлевает срок службы клавиатуры. Полноразмерная раскладка клавиш. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Легкая установка. Для работы не нужны драйверы. Плоская конструкция корпуса

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Office HB-910 (45910) Black




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатуры
Описание
Многофункциональное программное обеспечение. Прочная усиленная конструкция продлевает срок службы клавиатуры. Полноразмерная раскладка клавиш. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Легкая установка. Для работы не нужны драйверы. Плоская конструкция корпуса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender Office HB-910 (45910) Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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