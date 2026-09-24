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Клавиатура Гарнизон GK-100L Black купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Гарнизон GK-100L Black

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Клавиатура Гарнизон GK-100L Black - фото 1
Клавиатура Гарнизон GK-100L Black - фото 2
Клавиатура Гарнизон GK-100L Black - фото 3
Клавиатура Гарнизон GK-100L Black - фото 4
Клавиатура Гарнизон GK-100L Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Гарнизон GK-100L Black - фото 1
  • Клавиатура Гарнизон GK-100L Black - фото 2
  • Клавиатура Гарнизон GK-100L Black - фото 3
  • Клавиатура Гарнизон GK-100L Black - фото 4
  • Клавиатура Гарнизон GK-100L Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
420 руб.  870 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654214
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Гарнизон GK-100L Black
420 руб. -52%
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура Гарнизон GK-100L Black

Эта проводная клавиатура имеет интерфейс подключения USB и оснащена кабелем длиной 1,8 метра. Она содержит 104 удобные клавиши с мембранной конструкцией. Размеры клавиатуры составляют 445 мм в длину, 140 мм в ширину и 22 мм в высоту. Благодаря USB-подключению, она легко совместима с различными устройствами, такими как компьютеры, ноутбуки и планшеты. Мембранная конструкция клавиш обеспечивает тихую работу и долговечность, а компактный размер делает ее идеальной для использования как дома, так и в офисе.

Отзывы о товаре Клавиатура Гарнизон GK-100L Black




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатура
Описание
Эта проводная клавиатура имеет интерфейс подключения USB и оснащена кабелем длиной 1,8 метра. Она содержит 104 удобные клавиши с мембранной конструкцией. Размеры клавиатуры составляют 445 мм в длину, 140 мм в ширину и 22 мм в высоту. Благодаря USB-подключению, она легко совместима с различными устройствами, такими как компьютеры, ноутбуки и планшеты. Мембранная конструкция клавиш обеспечивает тихую работу и долговечность, а компактный размер делает ее идеальной для использования как дома, так и в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Гарнизон GK-100L Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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