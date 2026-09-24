Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511)
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Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%520 руб. 810 руб.
В наличии
Код товара: 650656
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Загружаем...
520 руб. -36%
810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Размеры в упаковке, см
50х14х4
Вес, г.
580
Описание товара Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511)
Проводной офисный набор для самых требовательных пользователей. Бесшумные клавиши клавиатуры и кнопки мыши - главное достоинство этого набора. У клавиатуры классическая раскладка с увеличенными клавишами Ctrl, Shift, Enter и BackSpace. Мышка имеет оптимальное разрешение для работы с офисными программами - 1000 dpi, а также удобное силиконовое колесо прокрутки и симметричный корпус.
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Проводной офисный набор для самых требовательных пользователей. Бесшумные клавиши клавиатуры и кнопки мыши - главное достоинство этого набора. У клавиатуры классическая раскладка с увеличенными клавишами Ctrl, Shift, Enter и BackSpace. Мышка имеет оптимальное разрешение для работы с офисными программами - 1000 dpi, а также удобное силиконовое колесо прокрутки и симметричный корпус.
Набор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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