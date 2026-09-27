Клавиатура Defender Daily HB-162 RU, черный (45162)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%410 руб. 710 руб.
В наличии
Код товара: 648581
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410 руб. -42%
710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
46х15х3
Вес, г.
500
Описание товара Клавиатура Defender Daily HB-162 RU, черный (45162)
Клавиатура Defender Daily HB-162 Black мембранного типа характеризуется низким уровнем шума при нажатии на кнопки. Это отвечает за удобство при наборе текста или во время прохождения игр. С помощью USB-кабеля устройство подключается к персональному компьютеру или ноутбуку. Для переключения треков, регулировки громкости или остановки воспроизведения видео предусмотрены мультимедийные клавиши. Для корректной работы модели не требуется загружать дополнительное программное обеспечение.
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Клавиатура Defender Daily HB-162 Black мембранного типа характеризуется низким уровнем шума при нажатии на кнопки. Это отвечает за удобство при наборе текста или во время прохождения игр. С помощью USB-кабеля устройство подключается к персональному компьютеру или ноутбуку. Для переключения треков, регулировки громкости или остановки воспроизведения видео предусмотрены мультимедийные клавиши. Для корректной работы модели не требуется загружать дополнительное программное обеспечение.
Клавиатура Defender Daily HB-162 RU, черный (45162) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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