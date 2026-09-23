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Клавиатура Defender Next HB-440 (45440) Black купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender Next HB-440 (45440) Black

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Клавиатура Defender Next HB-440 (45440) Black - фото 1
Клавиатура Defender Next HB-440 (45440) Black - фото 2
Клавиатура Defender Next HB-440 (45440) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Defender Next HB-440 (45440) Black - фото 1
  • Клавиатура Defender Next HB-440 (45440) Black - фото 2
  • Клавиатура Defender Next HB-440 (45440) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
430 руб.  690 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468019
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Defender Next HB-440 (45440) Black
430 руб. -38%
690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
46х15х3
Вес, кг.
1.01

Описание товара Клавиатура Defender Next HB-440 (45440) Black

Клавиатура классическая полноразмерная для офиса или дома: Прочная усиленная конструкция продлевает срок службы клавиатуры. Полноразмерная раскладка клавиш. Угол наклона регулируется с помощью ножек. Легкая установка. Для работы не нужны драйверы.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Next HB-440 (45440) Black




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
Клавиатура классическая полноразмерная для офиса или дома: Прочная усиленная конструкция продлевает срок службы клавиатуры. Полноразмерная раскладка клавиш. Угол наклона регулируется с помощью ножек. Легкая установка. Для работы не нужны драйверы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура Defender Next HB-440 (45440) Black - по цене 430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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