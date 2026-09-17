Клавиатура Oklick 100M черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%460 руб. 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 66209
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х15х4
Вес, г.
550
Описание товара Клавиатура Oklick 100M черный
проводная клавиатура, интерфейс USB, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 107
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