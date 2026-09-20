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Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588)

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Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588) - фото 1
Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588) - фото 2
Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588) - фото 3
Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588) - фото 1
  • Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588) - фото 2
  • Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588) - фото 3
  • Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
460 руб.  740 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505716
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588)
460 руб. -38%
740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
45х15х2
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588)

Прочная усиленная конструкция продлевает срок службы клавиатуры. Полноразмерная раскладка клавиш. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Легкая установка. Для работы не нужны драйверы. Влагоустойчивая конструкция клавиатуры

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
Прочная усиленная конструкция продлевает срок службы клавиатуры. Полноразмерная раскладка клавиш. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Легкая установка. Для работы не нужны драйверы. Влагоустойчивая конструкция клавиатуры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender Astra HB-588 (45588) - этот товар вы можете купить по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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