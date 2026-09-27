Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%490 руб. 740 руб.
В наличии
Код товара: 648582
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Загружаем...
490 руб. -34%
740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
47х20х4
Вес, г.
450
Описание товара Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164)
Клавиатура Defender Concept HB-164 Black относится к устройствам мембранного типа. Благодаря этому модель характеризуется тихой работой. Оптимальное расстояние и короткий ход клавиш обеспечивают быструю скорость отклика. При необходимости угол наклона устройства можно с легкостью регулировать. Это помогает снизить нагрузку на запястья при длительном наборе текста. Благодаря прорезиненным ножкам устройство не скользит по столу. Площадь клавиш-модификаторов увеличена. Это повышает точность выполнения различных команд.
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Клавиатура Defender Concept HB-164 Black относится к устройствам мембранного типа. Благодаря этому модель характеризуется тихой работой. Оптимальное расстояние и короткий ход клавиш обеспечивают быструю скорость отклика. При необходимости угол наклона устройства можно с легкостью регулировать. Это помогает снизить нагрузку на запястья при длительном наборе текста. Благодаря прорезиненным ножкам устройство не скользит по столу. Площадь клавиш-модификаторов увеличена. Это повышает точность выполнения различных команд.
Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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