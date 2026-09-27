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Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164)

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Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - фото 1
Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - фото 2
Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - фото 3
Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - фото 4
Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - фото 5
Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - фото 1
  • Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - фото 2
  • Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - фото 3
  • Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - фото 4
  • Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - фото 5
  • Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
490 руб.  740 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648582
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164)
490 руб. -34%
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
47х20х4
Вес, г.
450

Описание товара Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164)

Клавиатура Defender Concept HB-164 Black относится к устройствам мембранного типа. Благодаря этому модель характеризуется тихой работой. Оптимальное расстояние и короткий ход клавиш обеспечивают быструю скорость отклика. При необходимости угол наклона устройства можно с легкостью регулировать. Это помогает снизить нагрузку на запястья при длительном наборе текста. Благодаря прорезиненным ножкам устройство не скользит по столу. Площадь клавиш-модификаторов увеличена. Это повышает точность выполнения различных команд.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
Клавиатура Defender Concept HB-164 Black относится к устройствам мембранного типа. Благодаря этому модель характеризуется тихой работой. Оптимальное расстояние и короткий ход клавиш обеспечивают быструю скорость отклика. При необходимости угол наклона устройства можно с легкостью регулировать. Это помогает снизить нагрузку на запястья при длительном наборе текста. Благодаря прорезиненным ножкам устройство не скользит по столу. Площадь клавиш-модификаторов увеличена. Это повышает точность выполнения различных команд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender Concept HB-164 RU, черный (45164) - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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