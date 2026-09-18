Клавиатура Oklick 120M черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 120M черный
Клавиатура Oklick — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Этот аксессуар отличается японской раскладкой JIS, что делает его удобным в использовании для тех, кто предпочитает данную раскладку. Оснащенная 104 клавишами, клавиатура обеспечивает полный доступ к функционалу, необходимому для комфортной работы и развлечений. Тип клавиатуры — мембранная, что гарантирует тихое и мягкое нажатие клавиш, снижая усталость при длительной работе. Клавиша функции (Fn) расширяет возможности устройства, позволяя эффективно использовать дополнительные команды и сочетания клавиш. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который прекрасно вписывается в любой интерьер, подчеркивая элегантность и строгость рабочего пространства. Подключение осуществляется через USB Type-A интерфейс, обеспечивая стабильную и быструю связь с ПК. Длина кабеля составляет 1,3 метра, что достаточно для комфортного размещения клавиатуры на рабочем столе. Благодаря своему полноразмерному формату, эта клавиатура отлично подойдет как для работы в офисе, так и для домашнего использования. С клавиатурой Oklick вы получите комфорт и надежность при работе за компьютером.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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