Клавиатура Sven KB-S230
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Sven KB-S230
Клавиатура Sven — это надежное и функциональное устройство, разработанное для удобного и эффективного взаимодействия с персональным компьютером. Обладая полноразмерной раскладкой JIS и 104 клавишами, она обеспечивает комфортный набор текста и выполнение различных задач как для офисной, так и для домашней работы. Мембранная технология в основе клавиатуры гарантирует тихую и мягкую работу, что особенно важно в условиях повышенной концентрации. Устройство подключается к ПК через проводное соединение с интерфейсом USB Type-A, обеспечивая быстрый и стабильный обмен данными. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет достаточную свободу в организации рабочего пространства. Черный цвет клавиатуры придает устройству стильный и универсальный вид, подходящий к любому интерьеру. С весом всего 366 граммов клавиатура Sven легко транспортируется и устанавливается, а прочные материалы гарантируют долговечность и надежность в эксплуатации. Эта модель станет отличным выбором для пользователей, ценящих сочетание качества, комфорта и доступной цены от проверенного бренда.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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