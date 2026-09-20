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Клавиатура Sven KB-S230 купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Sven KB-S230

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Клавиатура Sven KB-S230 - фото 2
Клавиатура Sven KB-S230 - фото 3
Клавиатура Sven KB-S230 - фото 4
Клавиатура Sven KB-S230 - фото 5
Клавиатура Sven KB-S230 - фото 6
Клавиатура Sven KB-S230 - фото 7
Клавиатура Sven KB-S230 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Sven KB-S230 - фото 1
  • Клавиатура Sven KB-S230 - фото 2
  • Клавиатура Sven KB-S230 - фото 3
  • Клавиатура Sven KB-S230 - фото 4
  • Клавиатура Sven KB-S230 - фото 5
  • Клавиатура Sven KB-S230 - фото 6
  • Клавиатура Sven KB-S230 - фото 7
  • Клавиатура Sven KB-S230 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 517763
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Длина кабеля
2
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х18х2
Вес, г.
450

Описание товара Клавиатура Sven KB-S230

Клавиатура Sven — это надежное и функциональное устройство, разработанное для удобного и эффективного взаимодействия с персональным компьютером. Обладая полноразмерной раскладкой JIS и 104 клавишами, она обеспечивает комфортный набор текста и выполнение различных задач как для офисной, так и для домашней работы. Мембранная технология в основе клавиатуры гарантирует тихую и мягкую работу, что особенно важно в условиях повышенной концентрации. Устройство подключается к ПК через проводное соединение с интерфейсом USB Type-A, обеспечивая быстрый и стабильный обмен данными. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет достаточную свободу в организации рабочего пространства. Черный цвет клавиатуры придает устройству стильный и универсальный вид, подходящий к любому интерьеру. С весом всего 366 граммов клавиатура Sven легко транспортируется и устанавливается, а прочные материалы гарантируют долговечность и надежность в эксплуатации. Эта модель станет отличным выбором для пользователей, ценящих сочетание качества, комфорта и доступной цены от проверенного бренда.

Отзывы о товаре Клавиатура Sven KB-S230




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Длина кабеля
2
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Sven — это надежное и функциональное устройство, разработанное для удобного и эффективного взаимодействия с персональным компьютером. Обладая полноразмерной раскладкой JIS и 104 клавишами, она обеспечивает комфортный набор текста и выполнение различных задач как для офисной, так и для домашней работы. Мембранная технология в основе клавиатуры гарантирует тихую и мягкую работу, что особенно важно в условиях повышенной концентрации. Устройство подключается к ПК через проводное соединение с интерфейсом USB Type-A, обеспечивая быстрый и стабильный обмен данными. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет достаточную свободу в организации рабочего пространства. Черный цвет клавиатуры придает устройству стильный и универсальный вид, подходящий к любому интерьеру. С весом всего 366 граммов клавиатура Sven легко транспортируется и устанавливается, а прочные материалы гарантируют долговечность и надежность в эксплуатации. Эта модель станет отличным выбором для пользователей, ценящих сочетание качества, комфорта и доступной цены от проверенного бренда.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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