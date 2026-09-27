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Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106)

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Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 1
Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 2
Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 3
Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 4
Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 5
Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 6
Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 7
Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 8
Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 9
Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 1
  • Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 2
  • Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 3
  • Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 4
  • Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 5
  • Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 6
  • Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 7
  • Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 8
  • Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 9
  • Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612865
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
500

Описание товара Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106)

Клавиатура проводная Oklick 95M (1788106) Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная Oklick 95M (1788106) Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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