Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612865
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
500
Описание товара Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106)
Клавиатура проводная Oklick 95M (1788106) Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитКлавиатура + мышь Гарнизон GKS-122
-
В наличииЦена 590 руб. 1 270 руб.148 руб. в СплитКлавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546)
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитЧисловой блок A4Tech Fstyler FK13P черный
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКлавиатура Oklick105M черный USB (1678092)
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКлавиатура Oklick115M черный (1678098)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Dialog KGK-11U Black
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Гарнизон GK-W150
-
В наличииЦена 700 руб. 960 руб.175 руб. в СплитКлавиатура Defender UltraMate SM-535 RU Black USB
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКлавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 WH/BL (45078)
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура проводная Oklick 95M (1788106) Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 95M черный USB (1788106)