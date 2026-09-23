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Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M)

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Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) - фото 1
Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) - фото 2
Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) - фото 3
Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) - фото 4
Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) - фото 5
Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
113
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) - фото 1
  • Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) - фото 2
  • Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) - фото 3
  • Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) - фото 4
  • Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) - фото 5
  • Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486098
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M)
600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
113
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M)

Клавиатура Gembird — это надежное устройство ввода, сочетающее в себе стильный дизайн и функциональность, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта полноразмерная клавиатура выполнена в элегантном белом цвете и оснащена 113 клавишами с раскладкой JIS, что делает ее удобной для пользователей, предпочитающих японский стандарт. Клавиатура Gembird является мембранной, что обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, делая набор текста комфортным и легким. Проводное подключение через USB Type-A гарантирует стабильное соединение и быстрый отклик клавиш, что особенно важно для продуктивной работы и развлечений. Одной из отличительных особенностей этой модели являются мультимедийные клавиши, которые позволяют быстро управлять воспроизведением медиафайлов и регулировать громкость, что делает использование компьютера еще более удобным и приятным. Устройство оснащено кабелем длиной 1,5 метра, обеспечивая достаточную гибкость при подключении и установке на рабочем столе. Бренд Gembird известен своим качеством и надежностью, поэтому эта клавиатура станет отличным выбором для ежедневного использования как дома, так и в офисе.

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M)




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
113
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Gembird — это надежное устройство ввода, сочетающее в себе стильный дизайн и функциональность, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта полноразмерная клавиатура выполнена в элегантном белом цвете и оснащена 113 клавишами с раскладкой JIS, что делает ее удобной для пользователей, предпочитающих японский стандарт. Клавиатура Gembird является мембранной, что обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, делая набор текста комфортным и легким. Проводное подключение через USB Type-A гарантирует стабильное соединение и быстрый отклик клавиш, что особенно важно для продуктивной работы и развлечений. Одной из отличительных особенностей этой модели являются мультимедийные клавиши, которые позволяют быстро управлять воспроизведением медиафайлов и регулировать громкость, что делает использование компьютера еще более удобным и приятным. Устройство оснащено кабелем длиной 1,5 метра, обеспечивая достаточную гибкость при подключении и установке на рабочем столе. Бренд Gembird известен своим качеством и надежностью, поэтому эта клавиатура станет отличным выбором для ежедневного использования как дома, так и в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M) - этот товар вы можете купить по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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