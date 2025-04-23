Top.Mail.Ru
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092)

10 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 1
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 2
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 3
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 4
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 5
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 6
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 7
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 8
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 9
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 10
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 11
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 12
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 13
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 14
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 1
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 2
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 3
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 4
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 5
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 6
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 7
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 8
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 9
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 10
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 11
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 12
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 13
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 14
  • Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612851
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092)
640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
580

Описание товара Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092)

Клавиатура Oklick - это высококачественное устройство ввода, идеально подходящее для использования как с настольными ПК, так и с ноутбуками. Эта полноразмерная механическая клавиатура оснащена 104 клавишами, что обеспечивает комфорт и эффективность в повседневной работе и развлечениях. Элегантный черный цвет и современный дизайн делают ее стильным дополнением любого рабочего пространства. ISO-раскладка клавиатуры отвечает всем стандартам, обеспечивая удобство набора текста и удобный доступ ко всем необходимым символам и функциям. Клавиатура подключается к устройству через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное и надежное соединение. Длина кабеля составляет 1.8 метра, что предоставляет свободу в размещении устройства на рабочем столе. С весом всего 380 граммов, клавиатура Oklick остается легкой и портативной, что позволяет легко переносить ее и использовать в различных условиях. Проводное подключение обеспечивает мгновенный отклик и надежность в передаче сигналов, что особенно важно для геймеров и пользователей, ценящих скорость и точность. Если вы ищете сочетание функциональности, стиля и надежности, клавиатура Oklick станет отличным выбором для работы и игр.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092)

Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная клава, рабочая, легкая
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая клавиатура. Пользуюсь уже несколько месяцев. Всё удобно. За такую цену - вообще супер)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная за свои деньги, работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. обычная клавиатура
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная , широкая , устойчивая на столе , не ездит. Немного шумная. Но в целом отличная !
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Дмитрий Владимирович Соловьев

Достоинства:


Комментарий:
Простая дешовая клавиатура. работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Оксана О.

Достоинства:


Комментарий:
клавиатура хорошая , прочная ,рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Алла К.

Достоинства:


Комментарий:
только начала пользоваться, клавиши приятно щелкают...все в порядке, упаковка целая
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная рабочая клавиатура.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная. Красивая, что немаловажно, - рабочее место должно радовать глаз))) Прекрасно работает. Искала именно такую.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.8
Развернуть
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick - это высококачественное устройство ввода, идеально подходящее для использования как с настольными ПК, так и с ноутбуками. Эта полноразмерная механическая клавиатура оснащена 104 клавишами, что обеспечивает комфорт и эффективность в повседневной работе и развлечениях. Элегантный черный цвет и современный дизайн делают ее стильным дополнением любого рабочего пространства. ISO-раскладка клавиатуры отвечает всем стандартам, обеспечивая удобство набора текста и удобный доступ ко всем необходимым символам и функциям. Клавиатура подключается к устройству через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное и надежное соединение. Длина кабеля составляет 1.8 метра, что предоставляет свободу в размещении устройства на рабочем столе. С весом всего 380 граммов, клавиатура Oklick остается легкой и портативной, что позволяет легко переносить ее и использовать в различных условиях. Проводное подключение обеспечивает мгновенный отклик и надежность в передаче сигналов, что особенно важно для геймеров и пользователей, ценящих скорость и точность. Если вы ищете сочетание функциональности, стиля и надежности, клавиатура Oklick станет отличным выбором для работы и игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная клава, рабочая, легкая
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая клавиатура. Пользуюсь уже несколько месяцев. Всё удобно. За такую цену - вообще супер)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная за свои деньги, работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. обычная клавиатура
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная , широкая , устойчивая на столе , не ездит. Немного шумная. Но в целом отличная !
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Дмитрий Владимирович Соловьев

Достоинства:


Комментарий:
Простая дешовая клавиатура. работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Оксана О.

Достоинства:


Комментарий:
клавиатура хорошая , прочная ,рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Алла К.

Достоинства:


Комментарий:
только начала пользоваться, клавиши приятно щелкают...все в порядке, упаковка целая
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная рабочая клавиатура.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная. Красивая, что немаловажно, - рабочее место должно радовать глаз))) Прекрасно работает. Искала именно такую.


Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092) - этот товар вы можете купить по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...