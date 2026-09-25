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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L купить с доставкой в Москве
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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L

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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 1
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 2
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 3
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 4
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 5
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 6
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 7
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 8
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 9
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 10
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 11
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 12
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 13
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 14
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 15
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Модель переключателей
мембранная
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 1
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 2
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 3
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 4
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 5
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 6
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 7
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 8
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 9
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 10
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 11
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 12
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 13
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 14
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 15
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727422
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Модель переключателей
мембранная
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х15х5
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L

Клавиатура+мышь проводная Gembird KBS-9050 представлены в классическом черном дизайне. Мембранная клавиатура имеет полноразмерное исполнение с 104-мя низкопрофильными клавишами, русская раскладка на которых обозначена красным цветом. Имеется набор основных клавиш с цифровым блоком и Fn. Благодаря универсальному дизайну мышь из набора Gembird KBS-9050 подходит для хвата любой рукой. Имеется 3 кнопки управления и один режим работы датчика 1000 dpi. Устройства оснащены длинными кабелями для подключения к ПК через USB.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Модель переключателей
мембранная
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Развернуть
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь проводная Gembird KBS-9050 представлены в классическом черном дизайне. Мембранная клавиатура имеет полноразмерное исполнение с 104-мя низкопрофильными клавишами, русская раскладка на которых обозначена красным цветом. Имеется набор основных клавиш с цифровым блоком и Fn. Благодаря универсальному дизайну мышь из набора Gembird KBS-9050 подходит для хвата любой рукой. Имеется 3 кнопки управления и один режим работы датчика 1000 dpi. Устройства оснащены длинными кабелями для подключения к ПК через USB.


Теги товара: мембранные, тонкие
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Отзывы


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