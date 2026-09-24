Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 WH/BL (45078)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 650744
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690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
43х40х35
Вес, г.
400
Описание товара Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 WH/BL (45078)
Стильная игровая клавиатура с кейкапами двух цветов, игровой подсветкой и возможностью управления мультимедийными приложениями с помощью функциональных клавиш.
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Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Стильная игровая клавиатура с кейкапами двух цветов, игровой подсветкой и возможностью управления мультимедийными приложениями с помощью функциональных клавиш.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Клавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 WH/BL (45078) - стоимость товара 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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