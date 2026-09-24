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Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B

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Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 1
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 2
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 3
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 4
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 5
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 6
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 7
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 8
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 9
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 10
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 11
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 12
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 13
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 14
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 15
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 16
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 17
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 2
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 3
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 4
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 5
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 6
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 7
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 8
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 9
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 10
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 11
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 12
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 13
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 14
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 15
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 16
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 17
  • Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654130
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х3
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B

Клавиатура Acer — это сочетание надежности и современного дизайна, идеально подходящее для работы и повседневного использования. Выполненная в элегантном белом цвете, она станет стильным дополнением вашего рабочего пространства. Клавиатура имеет полноразмерный формат с раскладкой ANSI и оснащена 104 клавишами, включая полезную клавишу функции (Fn), которые обеспечат быстрый доступ к различным функциям и удобство в использовании. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихий и мягкий ход клавиш, что делает набор текста комфортным. Проводное подключение с длиной кабеля 1,8 метра обеспечивает стабильную и надежную связь без задержек, избавляя от необходимости менять батарейки. С весом всего 490 граммов, эта клавиатура легка и проста в перемещении, что позволяет организовать рабочее место по вашему усмотрению. Продукция компании Acer известна своим качеством и долговечностью, поэтому эта клавиатура станет надежным помощником в любых задачах.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer — это сочетание надежности и современного дизайна, идеально подходящее для работы и повседневного использования. Выполненная в элегантном белом цвете, она станет стильным дополнением вашего рабочего пространства. Клавиатура имеет полноразмерный формат с раскладкой ANSI и оснащена 104 клавишами, включая полезную клавишу функции (Fn), которые обеспечат быстрый доступ к различным функциям и удобство в использовании. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихий и мягкий ход клавиш, что делает набор текста комфортным. Проводное подключение с длиной кабеля 1,8 метра обеспечивает стабильную и надежную связь без задержек, избавляя от необходимости менять батарейки. С весом всего 490 граммов, эта клавиатура легка и проста в перемещении, что позволяет организовать рабочее место по вашему усмотрению. Продукция компании Acer известна своим качеством и долговечностью, поэтому эта клавиатура станет надежным помощником в любых задачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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