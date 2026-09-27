Top.Mail.Ru
Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) - фото 1
Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) - фото 2
Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) - фото 3
Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) - фото 4
Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) - фото 5
Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) - фото 1
  • Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) - фото 2
  • Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) - фото 3
  • Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) - фото 4
  • Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) - фото 5
  • Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612864
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
522

Описание товара Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287)

Клавиатура Oklick — это современное устройство, предназначенное для комфортного и эффективного взаимодействия с компьютером. Обладая стильным черным дизайном и стандартной полноразмерной раскладкой JIS, эта клавиатура подойдет как для работы, так и для развлечений. Клавиатура оснащена 104 клавишами, обеспечивая полный набор инструментов для вашего творчества и продуктивности. Мембранный тип клавиш гарантирует тихое и мягкое нажатие, что особенно важно для длительной работы без утомления. Благодаря беспроводному подключению посредством радиоканала, вы сможете разместить клавиатуру в удобном для вас месте, не ограничиваясь длиной провода. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения в помещении. С весом всего 380 грамм, клавиатура легкая и мобильная, ее можно без труда перемещать и использовать в разных условиях. Это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и минимализма в одном устройстве. Oklick — бренд, известный надежностью и качеством своих продуктов, и эта клавиатура не является исключением. Она станет отличным дополнением к вашему рабочему месту или домашнему компьютеру, подчеркивая ваш вкус и стиль.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick — это современное устройство, предназначенное для комфортного и эффективного взаимодействия с компьютером. Обладая стильным черным дизайном и стандартной полноразмерной раскладкой JIS, эта клавиатура подойдет как для работы, так и для развлечений. Клавиатура оснащена 104 клавишами, обеспечивая полный набор инструментов для вашего творчества и продуктивности. Мембранный тип клавиш гарантирует тихое и мягкое нажатие, что особенно важно для длительной работы без утомления. Благодаря беспроводному подключению посредством радиоканала, вы сможете разместить клавиатуру в удобном для вас месте, не ограничиваясь длиной провода. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения в помещении. С весом всего 380 грамм, клавиатура легкая и мобильная, ее можно без труда перемещать и использовать в разных условиях. Это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и минимализма в одном устройстве. Oklick — бренд, известный надежностью и качеством своих продуктов, и эта клавиатура не является исключением. Она станет отличным дополнением к вашему рабочему месту или домашнему компьютеру, подчеркивая ваш вкус и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...