Клавиатура Qumo Signature К69 Black
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%620 руб. 1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654187
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
400
Описание товара Клавиатура Qumo Signature К69 Black
Клавиатура проводная Qumo Office Signature К69 [33350] подходит для работы с различными приложениями и комфортного управления игровым процессом. Она выполнена в корпусе с полноразмерной раскладкой и оборудована радужной подсветкой клавиш, которая одновременно придает оригинальность и повышает удобство в условиях недостаточной освещенности. В основе клавиш – мембранный механизм, обладающий низким уровнем шума и приятными тактильными ощущениями. Среди других особенностей Qumo Office Signature К69 отмечаются выдвижные ножки для регулировки положения и подключение через интерфейс USB.
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Клавиатура проводная Qumo Office Signature К69 [33350] подходит для работы с различными приложениями и комфортного управления игровым процессом. Она выполнена в корпусе с полноразмерной раскладкой и оборудована радужной подсветкой клавиш, которая одновременно придает оригинальность и повышает удобство в условиях недостаточной освещенности. В основе клавиш – мембранный механизм, обладающий низким уровнем шума и приятными тактильными ощущениями. Среди других особенностей Qumo Office Signature К69 отмечаются выдвижные ножки для регулировки положения и подключение через интерфейс USB.
Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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