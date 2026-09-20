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Клавиатура Qumo Signature К69 Black купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Qumo Signature К69 Black

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Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 6
Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 7
Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 8
Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 9
Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 10
Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 11
Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 1
  • Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 2
  • Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 3
  • Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 4
  • Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 5
  • Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 6
  • Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 7
  • Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 8
  • Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 9
  • Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 10
  • Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 11
  • Клавиатура Qumo Signature К69 Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
620 руб.  1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654187
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Qumo Signature К69 Black

Клавиатура проводная Qumo Office Signature К69 [33350] подходит для работы с различными приложениями и комфортного управления игровым процессом. Она выполнена в корпусе с полноразмерной раскладкой и оборудована радужной подсветкой клавиш, которая одновременно придает оригинальность и повышает удобство в условиях недостаточной освещенности. В основе клавиш – мембранный механизм, обладающий низким уровнем шума и приятными тактильными ощущениями. Среди других особенностей Qumo Office Signature К69 отмечаются выдвижные ножки для регулировки положения и подключение через интерфейс USB.

Отзывы о товаре Клавиатура Qumo Signature К69 Black




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Клавиатура
Описание
Клавиатура проводная Qumo Office Signature К69 [33350] подходит для работы с различными приложениями и комфортного управления игровым процессом. Она выполнена в корпусе с полноразмерной раскладкой и оборудована радужной подсветкой клавиш, которая одновременно придает оригинальность и повышает удобство в условиях недостаточной освещенности. В основе клавиш – мембранный механизм, обладающий низким уровнем шума и приятными тактильными ощущениями. Среди других особенностей Qumo Office Signature К69 отмечаются выдвижные ножки для регулировки положения и подключение через интерфейс USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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