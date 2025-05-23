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Клавиатура Defender Arx GK-196L RU купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender Arx GK-196L RU

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Клавиатура Defender Arx GK-196L RU - фото 1
Клавиатура Defender Arx GK-196L RU - фото 2
Клавиатура Defender Arx GK-196L RU - фото 3
Клавиатура Defender Arx GK-196L RU - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Defender Arx GK-196L RU - фото 1
  • Клавиатура Defender Arx GK-196L RU - фото 2
  • Клавиатура Defender Arx GK-196L RU - фото 3
  • Клавиатура Defender Arx GK-196L RU - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412036
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура Defender Arx GK-196L RU

Радужная подсветка. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Влагоустойчивая конструкция клавиатуры. Возможность выключения подсветки. Увеличенная площадь клавиш-модификаторов (Ctrl, Shift), клавиш Enter и BackSpace.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Arx GK-196L RU

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
сергей г.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, хороший товар
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая дешёвая клавиатура все работает устраивает нюансов пока нет
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура не механика, мембранка. И вся она какая-то шаткая



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Описание
Радужная подсветка. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Влагоустойчивая конструкция клавиатуры. Возможность выключения подсветки. Увеличенная площадь клавиш-модификаторов (Ctrl, Shift), клавиш Enter и BackSpace.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
сергей г.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, хороший товар
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая дешёвая клавиатура все работает устраивает нюансов пока нет
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура не механика, мембранка. И вся она какая-то шаткая


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