Клавиатура Defender Arx GK-196L RU
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412036
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
600
Описание товара Клавиатура Defender Arx GK-196L RU
Радужная подсветка. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Влагоустойчивая конструкция клавиатуры. Возможность выключения подсветки. Увеличенная площадь клавиш-модификаторов (Ctrl, Shift), клавиш Enter и BackSpace.
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Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Радужная подсветка. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Влагоустойчивая конструкция клавиатуры. Возможность выключения подсветки. Увеличенная площадь клавиш-модификаторов (Ctrl, Shift), клавиш Enter и BackSpace.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, хороший товар
Достоинства:
Комментарий:
хорошая дешёвая клавиатура все работает устраивает нюансов пока нет
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура не механика, мембранка. И вся она какая-то шаткая
Клавиатура Defender Arx GK-196L RU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Defender Arx GK-196L RU
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, хороший товар
Достоинства:
Комментарий:
хорошая дешёвая клавиатура все работает устраивает нюансов пока нет
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура не механика, мембранка. И вся она какая-то шаткая