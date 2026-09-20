Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893)
Клавиатура A4TECH представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с настольными компьютерами. Эта мембранная клавиатура оснащена 18 клавишами, что делает её компактной и удобной для установки даже на небольшом рабочем пространстве. Благодаря проводному подключению через интерфейс USB Type-A, клавиатура обеспечивает стабильное соединение с ПК и быстрый отклик на нажатия. Устройство выполнено в элегантном белом цвете, который отлично впишется в современный интерьер офиса или дома. A4TECH использует материалы высокого качества, гарантируя долговечность и надежность продукта. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что обеспечивает достаточную свободу передвижения на рабочем столе. Эта клавиатура станет отличным выбором для тех, кто ценит компактность и стиль, не жертвуя функциональностью и качеством работы.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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