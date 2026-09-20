Клавиатура Oklick S650 Black 1875246
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick S650 Black 1875246
Клавиатура Oklick представляет собой надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК. Она выполнена в строгом черном цвете и имеет полноразмерный формат, что обеспечивает максимальный комфорт при наборе текста и выполнении различных команд. Клавиатура оснащена 113 клавишами и поддерживает раскладку ISO, что делает её универсальным инструментом как для работы, так и для развлечений. Благодаря мембранной технологии, клавиши отличаются плавностью и простотой нажатия. Однако стоит отметить, что она не обладает функцией бесшумного нажатия клавиш. С весом всего 410 грамм и длиной кабеля 1.5 метра, данная модель сочетает в себе легкость и практичность, обеспечивая достаточную свободу действий на рабочем месте. Бренд Oklick традиционно отличается качеством и вниманием к деталям, предоставляя пользователю долговечное и эргономичное устройство для повседневных задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender TARK C-779 (52779)
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитКлавиатура Defender Legion GK-010DL RU
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитКлавиатура A4Tech KR-85 черный
-
В наличииЦена 1 030 руб. 1 500 руб.258 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитКлавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-8460
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитКлавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНабор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Клавиатура Oklick S650 Black 1875246