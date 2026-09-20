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Клавиатура Oklick K225W White 1875235 купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick K225W White 1875235

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Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 1
Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 2
Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 3
Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 4
Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 5
Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 6
Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 7
Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 8
Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
113
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 1
  • Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 2
  • Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 3
  • Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 4
  • Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 5
  • Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 6
  • Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 7
  • Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 8
  • Клавиатура Oklick K225W White 1875235 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654176
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
113
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
535

Описание товара Клавиатура Oklick K225W White 1875235

Клавиатура Oklick — это стильное и удобное решение для вашего компьютера. Она поддерживает беспроводную связь с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и удобство работы. Клавиатура выполнена в белом цвете и имеет раскладку JIS, что делает её подходящей для пользователей, привыкших к этой спецификации. Оснащенная 113 клавишами, клавиатура Oklick предлагает полный спектр функций для комфортной работы. Мембранная конструкция клавиш обеспечивает тихое и плавное нажатие, улучшая тактильные ощущения при печати. Полноразмерный формат клавиатуры гарантирует наличие цифрового блока и всех необходимых элементов управления, что особенно важно для вычислений и работы с текстом. Встроенные мультимедийные клавиши позволяют легко управлять аудио- и видеоконтентом, не отвлекаясь от задач. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, а питание клавиатуры обеспечивается двумя батарейками типа AAA, что позволяет длительное время работать без замены источника питания. С весом всего 54 грамма, клавиатура невероятно легкая, что упрощает её транспортировку. Это идеальное решение для дома и офиса, обеспечивающее комфортное и эффективное взаимодействие с вашим ПК.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick K225W White 1875235




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
113
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick — это стильное и удобное решение для вашего компьютера. Она поддерживает беспроводную связь с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и удобство работы. Клавиатура выполнена в белом цвете и имеет раскладку JIS, что делает её подходящей для пользователей, привыкших к этой спецификации. Оснащенная 113 клавишами, клавиатура Oklick предлагает полный спектр функций для комфортной работы. Мембранная конструкция клавиш обеспечивает тихое и плавное нажатие, улучшая тактильные ощущения при печати. Полноразмерный формат клавиатуры гарантирует наличие цифрового блока и всех необходимых элементов управления, что особенно важно для вычислений и работы с текстом. Встроенные мультимедийные клавиши позволяют легко управлять аудио- и видеоконтентом, не отвлекаясь от задач. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, а питание клавиатуры обеспечивается двумя батарейками типа AAA, что позволяет длительное время работать без замены источника питания. С весом всего 54 грамма, клавиатура невероятно легкая, что упрощает её транспортировку. Это идеальное решение для дома и офиса, обеспечивающее комфортное и эффективное взаимодействие с вашим ПК.
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Отзывы


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