Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB
Клавиатура+мышь Defender #1 C-915 RU представляет собой комплект, который станет незаменимым помощником во время работы за персональным компьютером. Благодаря оптическим светодиодным датчикам, предусмотренным в мыши, обеспечивается невероятная точность при наведении курсора. Колесико прокрутки позволит пользователю молниеносно просматривать различные страницы во Всемирной паутине. Клавиатура из набора Defender #1 C-915 RU является мембранной – в ней отсутствуют механические элементы, которые нередко выходят из строя. Цифровой блок придется как нельзя кстати при работе с числовыми данными. Корпус мыши изготовлен из матового пластика – материала, который препятствует скольжению рук. А ресивер обеспечит беспроводное подключение аксессуара к вашему ПК или ноутбуку.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитКлавиатура Defender Legion GK-010DL RU
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитКлавиатура A4Tech KR-85 черный
-
В наличииЦена 1 030 руб. 1 500 руб.258 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FK10 белый/серый
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-8460
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитКлавиатура Defender Doom Keeper GK-100DL RU
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech KR-8520D черный
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender Skyline 895 Nano White USB
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНабор Клавиатура + мышь A4Tech KK-3330 черный
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007)
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый
-
В наличииЦена 1 240 руб.310 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Впечатляет, внешне полная копия более дорогой клавиатуры Red dragon только без подсветки. Работает шустро как клавиатура так и мышь. Мышка вполне удобная. Так и не понял, почему нет выключателей клавиатуры и мыши, они теоретически должны уходит в сон когда какое-то время не пользуешься. То есть от случайных нажатий в коробке не застрахована. Приобреталась для компов что приносят на ремонт друзья, по этому в большинстве случаев будет в коробке хранится. Но как основная тоже многим подойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену хороший набор, минус есть мышка подлагивает но скорее всего нужно просто настроить
Достоинства:
Комментарий:
все работает отлично, заряда хватает на долго
Достоинства:
Комментарий:
Качество недорогого пластика, громкая клавиатура. За такую стоимость рабочий вариант.
Достоинства:
Комментарий:
удобная раскладка, привычная под олдскул
Достоинства:
Комментарий:
Товар великолепен, работает как асы, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая эргономика , адекватная цена
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор. Работает без проблем и затупаний
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура и мышь просто супер, клавиатура работает тихо.
Достоинства:
Комментарий:
Мне набор понравился, все заработало
Достоинства:
Комментарий:
Сыну понравился. Теперь одна беда - от компа за уши не оттащишь
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену на комплект очень классный вариант, беспроводные устройства всегда в приоритете, так сказать!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество ! Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально, комплект пришёл, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
основную функцию выполняет, но в игре при одновременно нажатии и удержании клавиши и кнопок мыши бывают сбои
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый, пластик не воняет, мне понравилось
Достоинства:
Комментарий:
клавиатура в работе удобная
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар рекомендую продавца все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Умыкнули батарейки, чем испортили все представление... А клавиатура тактильно очень приятная и удобная, мышь маловата, но можно привыкнуть! посмотрим сколько прослужит, в принципе стоит своих затрат!
Достоинства:
Комментарий:
все отлично,товар пришёл быстро,все целое,всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
ничего особенного,клава как клава,мышь как мышь.брал для xbox series.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Не хватает кнопки принудительного выключения.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Мышь удобная
Достоинства:
Комментарий:
обалдеть. даже упаковка, как новая, что странно в последнее время...
Достоинства:
Комментарий:
Все шикарно, качество как у любого дефендера, поэтому тут из плюса только цена. Как временное решение - самое то
Достоинства:
Комментарий:
Клавиши мягкие прям и мышь удобная стоит брать, советую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пробовал. Дополню если что то не так будет
Достоинства:
Комментарий:
Все бы ничего, но мышка щелкучая, выбрал другой комплект!
Достоинства:
Комментарий:
Крутой набор. Нравится на самом деле всё: материал, удобство, функционал. Долго искали беспроводные мышку и клавиатуру, и не прогадали)
Достоинства:
Комментарий:
неплохая клавиатура,мягкое нажатие на клавиши,мышка лежит в руке удобно
Достоинства:
Комментарий:
бесшумная клавиатура мышка удобная всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
клавиатура с мышкой купили в подарок,все понравилось,закажу себе такую
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный базовый комплект клавамыши
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB
Достоинства:
Комментарий:
Впечатляет, внешне полная копия более дорогой клавиатуры Red dragon только без подсветки. Работает шустро как клавиатура так и мышь. Мышка вполне удобная. Так и не понял, почему нет выключателей клавиатуры и мыши, они теоретически должны уходит в сон когда какое-то время не пользуешься. То есть от случайных нажатий в коробке не застрахована. Приобреталась для компов что приносят на ремонт друзья, по этому в большинстве случаев будет в коробке хранится. Но как основная тоже многим подойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену хороший набор, минус есть мышка подлагивает но скорее всего нужно просто настроить
Достоинства:
Комментарий:
все работает отлично, заряда хватает на долго
Достоинства:
Комментарий:
Качество недорогого пластика, громкая клавиатура. За такую стоимость рабочий вариант.
Достоинства:
Комментарий:
удобная раскладка, привычная под олдскул
Достоинства:
Комментарий:
Товар великолепен, работает как асы, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая эргономика , адекватная цена
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор. Работает без проблем и затупаний
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура и мышь просто супер, клавиатура работает тихо.
Достоинства:
Комментарий:
Мне набор понравился, все заработало
Достоинства:
Комментарий:
Сыну понравился. Теперь одна беда - от компа за уши не оттащишь
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену на комплект очень классный вариант, беспроводные устройства всегда в приоритете, так сказать!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество ! Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально, комплект пришёл, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
основную функцию выполняет, но в игре при одновременно нажатии и удержании клавиши и кнопок мыши бывают сбои
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый, пластик не воняет, мне понравилось
Достоинства:
Комментарий:
клавиатура в работе удобная
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар рекомендую продавца все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Умыкнули батарейки, чем испортили все представление... А клавиатура тактильно очень приятная и удобная, мышь маловата, но можно привыкнуть! посмотрим сколько прослужит, в принципе стоит своих затрат!
Достоинства:
Комментарий:
все отлично,товар пришёл быстро,все целое,всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
ничего особенного,клава как клава,мышь как мышь.брал для xbox series.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Не хватает кнопки принудительного выключения.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Мышь удобная
Достоинства:
Комментарий:
обалдеть. даже упаковка, как новая, что странно в последнее время...
Достоинства:
Комментарий:
Все шикарно, качество как у любого дефендера, поэтому тут из плюса только цена. Как временное решение - самое то
Достоинства:
Комментарий:
Клавиши мягкие прям и мышь удобная стоит брать, советую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пробовал. Дополню если что то не так будет
Достоинства:
Комментарий:
Все бы ничего, но мышка щелкучая, выбрал другой комплект!
Достоинства:
Комментарий:
Крутой набор. Нравится на самом деле всё: материал, удобство, функционал. Долго искали беспроводные мышку и клавиатуру, и не прогадали)
Достоинства:
Комментарий:
неплохая клавиатура,мягкое нажатие на клавиши,мышка лежит в руке удобно
Достоинства:
Комментарий:
бесшумная клавиатура мышка удобная всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
клавиатура с мышкой купили в подарок,все понравилось,закажу себе такую
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный базовый комплект клавамыши