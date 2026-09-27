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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 3
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 9
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 10
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 11
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 12
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 13
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 14
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 15
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 16
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 17
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 18
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 19
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
86
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 14
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 15
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 16
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 17
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 18
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 19
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612806
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
розовый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый

Благодаря запатентованному механизму QuietKey, сочетающему в себе высокоэластичный силикон и высококачественную смазку, он эффективно снижает вибрацию отскока колпачков клавиш и устраняет шум во время набора текста. Патент №: ZL202120920181.5

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 розовый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
розовый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря запатентованному механизму QuietKey, сочетающему в себе высокоэластичный силикон и высококачественную смазку, он эффективно снижает вибрацию отскока колпачков клавиш и устраняет шум во время набора текста. Патент №: ZL202120920181.5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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