Клавиатура Oklick 420MRL черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 420MRL черный
Проводная компьютерная клавиатура Oklick 420MRL – стильное современное устройство, которое создаст комфорт при работе за компьютером. Особенность этой модели – мультмудийный функционал. Пользователь самостоятельно регулирует многоцветную подсветку клавиатуры. Oklick 420MRL выполнена в slim-дизайне. Клавиатура – тонкая и современная. Выдвижные ножки помогают регулировать угол наклона, поэтому легко настроить клавиатуру под потребности и работать с удобством. Длина кабеля клавиатуры составляет 1.5 метра, что даёт свободу движениям и удобство в расположении на рабочем столе. Цифровой блок облегчает работу с числами и делает её эффективной. USB-интерфейс подключения клавиатуры отвечает за быстрое и стабильное соединение с компьютером без задержек при вводе данных. Oklick 420MRL создана в черном цвете. Круглые клавиши добавляют оригинальности и позволяют комфортно нажимать на них. Оригинальность и функциональность – вот что делает клавиатуру Oklick 420MRL выбором пользователей, которые ценят современность и комфорт в работе.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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