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Клавиатура Oklick 420MRL черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 420MRL черный

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Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 1
Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 2
Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 3
Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 4
Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 5
Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 6
Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 7
Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 8
Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 9
Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 10
Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
115
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 1
  • Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 2
  • Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 3
  • Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 4
  • Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 5
  • Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 6
  • Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 7
  • Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 8
  • Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 9
  • Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 10
  • Клавиатура Oklick 420MRL черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255856
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
115
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Oklick 420MRL черный

Проводная компьютерная клавиатура Oklick 420MRL – стильное современное устройство, которое создаст комфорт при работе за компьютером. Особенность этой модели – мультмудийный функционал. Пользователь самостоятельно регулирует многоцветную подсветку клавиатуры. Oklick 420MRL выполнена в slim-дизайне. Клавиатура – тонкая и современная. Выдвижные ножки помогают регулировать угол наклона, поэтому легко настроить клавиатуру под потребности и работать с удобством. Длина кабеля клавиатуры составляет 1.5 метра, что даёт свободу движениям и удобство в расположении на рабочем столе. Цифровой блок облегчает работу с числами и делает её эффективной. USB-интерфейс подключения клавиатуры отвечает за быстрое и стабильное соединение с компьютером без задержек при вводе данных. Oklick 420MRL создана в черном цвете. Круглые клавиши добавляют оригинальности и позволяют комфортно нажимать на них. Оригинальность и функциональность – вот что делает клавиатуру Oklick 420MRL выбором пользователей, которые ценят современность и комфорт в работе.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 420MRL черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
115
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная компьютерная клавиатура Oklick 420MRL – стильное современное устройство, которое создаст комфорт при работе за компьютером. Особенность этой модели – мультмудийный функционал. Пользователь самостоятельно регулирует многоцветную подсветку клавиатуры. Oklick 420MRL выполнена в slim-дизайне. Клавиатура – тонкая и современная. Выдвижные ножки помогают регулировать угол наклона, поэтому легко настроить клавиатуру под потребности и работать с удобством. Длина кабеля клавиатуры составляет 1.5 метра, что даёт свободу движениям и удобство в расположении на рабочем столе. Цифровой блок облегчает работу с числами и делает её эффективной. USB-интерфейс подключения клавиатуры отвечает за быстрое и стабильное соединение с компьютером без задержек при вводе данных. Oklick 420MRL создана в черном цвете. Круглые клавиши добавляют оригинальности и позволяют комфортно нажимать на них. Оригинальность и функциональность – вот что делает клавиатуру Oklick 420MRL выбором пользователей, которые ценят современность и комфорт в работе.
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