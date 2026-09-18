Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый
Клавиатура Oklick - это надежное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она представляет собой полноразмерную мембранную клавиатуру с 104 клавишами, выполненную в элегантном черном цвете. Oklick предлагает комфортную работу благодаря своей эргономичной раскладке JIS и наличию клавиши функции (Fn), что расширяет возможности управления. Одной из ключевых особенностей клавиатуры является наличие встроенного USB-хаба, который позволяет подключать дополнительные устройства, минимизируя занятость USB-портов на вашем ПК. Подсветка клавиш делает работу с клавиатурой удобной даже в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая четкость и видимость каждой клавиши. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и быстрое реагирование на нажатия, а длина кабеля в 1.5 метра предоставляет необходимую свободу в размещении клавиатуры на рабочем месте. Oklick - это оптимальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и современный дизайн в одном устройстве.
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Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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