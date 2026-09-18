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Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый

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Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 1
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 2
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 3
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 4
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 5
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 6
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 7
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 8
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 9
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 10
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 11
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 12
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 13
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 14
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 15
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 16
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 17
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 18
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 19
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 20
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 21
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 22
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 23
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 24
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 25
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 26
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 27
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 28
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 29
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 30
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 31
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 32
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 33
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 34
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 35
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 36
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 37
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 38
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 39
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 40
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 41
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 42
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 43
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 44
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 45
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 46
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 47
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 48
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 49
Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 1
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 2
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 3
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 4
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 5
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 6
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 7
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 8
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 9
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 10
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 11
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 12
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 13
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 14
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 15
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 16
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 17
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 18
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 19
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 20
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 21
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 22
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 23
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 24
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 25
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 26
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 27
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 28
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 29
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 30
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 31
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 32
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 33
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 34
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 35
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 36
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 37
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 38
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 39
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 40
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 41
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 42
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 43
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 44
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 45
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 46
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 47
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 48
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 49
  • Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255475
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
кабель , документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, кг.
1.05

Описание товара Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый

Клавиатура Oklick - это надежное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она представляет собой полноразмерную мембранную клавиатуру с 104 клавишами, выполненную в элегантном черном цвете. Oklick предлагает комфортную работу благодаря своей эргономичной раскладке JIS и наличию клавиши функции (Fn), что расширяет возможности управления. Одной из ключевых особенностей клавиатуры является наличие встроенного USB-хаба, который позволяет подключать дополнительные устройства, минимизируя занятость USB-портов на вашем ПК. Подсветка клавиш делает работу с клавиатурой удобной даже в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая четкость и видимость каждой клавиши. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и быстрое реагирование на нажатия, а длина кабеля в 1.5 метра предоставляет необходимую свободу в размещении клавиатуры на рабочем месте. Oklick - это оптимальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и современный дизайн в одном устройстве.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 717G BLACK DEATH черный/серый




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
кабель , документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick - это надежное и функциональное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она представляет собой полноразмерную мембранную клавиатуру с 104 клавишами, выполненную в элегантном черном цвете. Oklick предлагает комфортную работу благодаря своей эргономичной раскладке JIS и наличию клавиши функции (Fn), что расширяет возможности управления. Одной из ключевых особенностей клавиатуры является наличие встроенного USB-хаба, который позволяет подключать дополнительные устройства, минимизируя занятость USB-портов на вашем ПК. Подсветка клавиш делает работу с клавиатурой удобной даже в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая четкость и видимость каждой клавиши. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и быстрое реагирование на нажатия, а длина кабеля в 1.5 метра предоставляет необходимую свободу в размещении клавиатуры на рабочем месте. Oklick - это оптимальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и современный дизайн в одном устройстве.
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Отзывы


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