Клавиатура Oklick 870S черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 870S черный
Клавиатура Oklick – это современное и надежное устройство для комфортной работы на вашем ПК. Имея элегантный черный дизайн и полноразмерный формат, она предлагает полный набор из 104 клавиш, выполненных в эргономичной ANSI-раскладке, что делает её идеальной для набора текста. Это мембранная клавиатура, обеспечивающая мягкую и тихую тактильную отдачу, что идеально подходит для продолжительных рабочих сессий. Клавиша функции (Fn) расширяет функционал, позволяя быстро получить доступ к специальным командам и мультимедийным функциям. Благодаря беспроводному типу подключения и использованию радиоканала, эта клавиатура избавляет вас от необходимости в проводах, предоставляя свободу перемещения с радиусом действия, достаточным для работы в пределах комнаты. Oklick предлагает надежное и стабильное соединение, что обеспечивает непрерывную и эффективную работу. Это устройство станет отличным дополнением к вашему рабочему месту, сочетая в себе стиль, удобство и функциональность.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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