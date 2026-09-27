Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь Oklick 400GMK черный USB LED (1546779)
Клавиатура Oklick — это стильное и функциональное решение для геймеров и пользователей, ценящих комфорт и надежность. Эта полноразмерная мембранная клавиатура с раскладкой JIS идеально подходит как для ПК, так и для ноутбуков. Одной из ключевых особенностей является наличие яркой и настраиваемой подсветки клавиш, которая обеспечивает удобство работы и игр в темное время суток. Клавиша может включаться и отключаться по вашему желанию, создавая оптимальные условия для работы и развлечений. Клавиатура имеет 104 клавиши, предлагая полный набор функций для различных задач. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильность и надежность, что особенно важно для активных геймеров. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что обеспечивает необходимую свободу в подключении и использовании устройства. Сделанная в элегантном черном цвете, клавиатура Oklick сочетает в себе стиль и производительность, подходя к любому рабочему месту или игровой станции. Выбирайте Oklick, если вам важны качество, функциональность и удобство.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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