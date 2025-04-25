Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный
Клавиатура Oklick – идеальное сочетание функциональности и удобства для вашего персонального компьютера. Эта полноразмерная клавиатура с 113 клавишами и японской раскладкой JIS предлагает беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу движения и упрощает организацию рабочего пространства. Оборудованная USB Type-A интерфейсом, клавиатура легко подключается к вашему ПК, обеспечивая надежную и стабильную работу. Мембранный механизм клавиш обеспечивает мягкое и тихое нажатие, делая работу комфортной и приятной. Для любителей мультимедиа Oklick предусмотрела наличие специальных мультимедийных клавиш, которые значительно упрощают управление музыкой и видео. Стильный черный цвет клавиатуры гармонично вписывается в любой рабочий интерьер, а её вес всего 400 граммов делает устройство легким и портативным. Бренд Oklick гарантирует качество и долговечность своей продукции, делая эту клавиатуру отличным выбором как для дома, так и для офиса.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Доставили со сколом, периодами заедает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший комплект, клавиатура отзывчивая, с 5 метров соединение уверенное, покупал для мастерской, дома такой же комплект работает второй год, всем устраивает, однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой комплект за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё в целости, хоть и вообще не упакованно. поключилтсь сразу, всё работает хорошо.
Отзывы о товаре Набор Клавиатура + мышь Oklick 225M черный
Достоинства:
Комментарий:
Доставили со сколом, периодами заедает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший комплект, клавиатура отзывчивая, с 5 метров соединение уверенное, покупал для мастерской, дома такой же комплект работает второй год, всем устраивает, однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой комплект за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё в целости, хоть и вообще не упакованно. поключилтсь сразу, всё работает хорошо.