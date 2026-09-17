Top.Mail.Ru
Клавиатура A4Tech KR-85 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура A4Tech KR-85 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 1
Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 2
Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 3
Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 4
Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 5
Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 6
Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 7
Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 7
  • Клавиатура A4Tech KR-85 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 66056
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура A4Tech KR-85 черный
1 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х17х3
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура A4Tech KR-85 черный

Клавиатура A4TECH представляет собой надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК и ноутбуками. Эта полноразмерная мембранная клавиатура оснащена 104 клавишами, включая функциональную клавишу (Fn) для расширения возможностей ввода. Подключение осуществляется через USB Type-A интерфейс, что гарантирует стабильное соединение без задержек в передачи данных. Длина кабеля составляет 1.5 метра, обеспечивая удобство при подключении к различным устройствам. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту JIS, что может быть особенно полезно для пользователей, работающих с этой специфической клавиатурой. Стильный черный цвет корпуса подчеркивает строгий и современный дизайн, что делает клавиатуру подходящей для любого рабочего пространства. Клавиатура A4TECH — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное и доступное решение для повседневной работы за компьютером.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech KR-85 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH представляет собой надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК и ноутбуками. Эта полноразмерная мембранная клавиатура оснащена 104 клавишами, включая функциональную клавишу (Fn) для расширения возможностей ввода. Подключение осуществляется через USB Type-A интерфейс, что гарантирует стабильное соединение без задержек в передачи данных. Длина кабеля составляет 1.5 метра, обеспечивая удобство при подключении к различным устройствам. Раскладка клавиатуры соответствует стандарту JIS, что может быть особенно полезно для пользователей, работающих с этой специфической клавиатурой. Стильный черный цвет корпуса подчеркивает строгий и современный дизайн, что делает клавиатуру подходящей для любого рабочего пространства. Клавиатура A4TECH — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное и доступное решение для повседневной работы за компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура A4Tech KR-85 черный - по цене 1000 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...