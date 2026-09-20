Клавиатура Gembird KBW-4N
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Gembird KBW-4N
Клавиатура Gembird KBW-4N это небольшая по размерам, удобная в ежедневном использовании беспроводная клавиатура, которая поможет вам более уверенно взаимодействовать с ПК и управлять его работой. Для подключения клавиатуры к компьютеру используется интерфейс Bluetooth. Клавиши клавиатуры компьютера имеют достаточно крупные размеры, что позволяет легко считывать с них информацию и более уверенно вводить данные в персональный компьютер. На клавиши нанесены символы русского и английского алфавита. Для более удобного использования в конструкции Gembird KBW-4N предусмотрен мультимедийные клавиши и цифровой блок, что к примеру пригодится поклонникам компьютерных игр. Толщина клавиатуры - ультратонкая. Устройство может похвастаться небольшими размерами. Это позволит разместить его практически где угодно. Купить клавиатуру можно на долгие годы. Корпус изготовлен из качественного, прочного пластика и окрашен в черный цвет. Стоит отметить и приятный для глаз дизайн корпуса, благодаря которому данная клавиатура сможет занять достойное место на рабочем столе пользователя. Вы можете купить клавиатуру Gembird KBW-4N по наиболее выгодной стоимости.
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