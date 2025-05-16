Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый
Клавиатура A4Tech — это надежное и удобное решение для пользователей, ищущих качественное устройство ввода для своего ПК. Эта мембранная клавиатура предлагает надежность и комфорт при наборе текста и выполнении различных задач. С подключением через USB Type-A, клавиатура обеспечивает стабильный и быстрый отклик, избавляя пользователя от необходимости замены батарей, как в случае с беспроводными моделями. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что обеспечивает достаточную гибкость при размещении устройства на рабочем столе. Выполненная в стильном черном цвете, клавиатура A4Tech легко вписывается в любой интерьер, придавая вашему рабочему месту современный и завершённый вид. Компактный 75% формат клавиатуры означает, что она занимает меньше места, сохраняя при этом все необходимые функциональные клавиши. Это делает ее идеальным выбором для пользователей, которым важно сохранить свободное пространство на рабочем столе. Клавиатура использует раскладку ANSI, которая является стандартной для многих стран мира и подходит для пользователей, привыкших к таким стандартам раскладки. Благодаря своему бренду, A4Tech, известному качественными и долговечными продуктами, эта клавиатура станет отличным выбором как для домашнего, так и для офисного использования.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Девушка моя прыгала от счастья. Ну просто хотела мембранку, сама б купила, но я предложил сам купить в качестве подарка. Меня больше порадовала, чем сама обрадовалась.
Достоинства:
Комментарий:
Немного деформирована. На ножках нет прорезиненной подкладки
Достоинства:
Комментарий:
Пришла за 3 дня Клавиатура визуально и тактильно очень приятная, в меру упругая и не шумная. Занимает на 1/4 меньше места чем обычная. Всё работает. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Всем доволен. Для тех, кто выбирает: ход у этой клавиатуры больше, чем у привычной для многих - клавиатуры ноутбука. Нечто среднее между старыми "клацающими" клавиатурами и "мелкоходной" ноутбучной. Для меня было важно: наличие стрелок и точка-запятая в привычном месте. Когда набираешь текст - клавиши приятные. Есть разметка для О и А - для тех, кто пользуется слепым 10-ти пальцевым способом набора текста. Всем - добра и удачи!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мембранка, хотя от низкопрофильных клавиш я ожидал еще и половинный ход, чего не наблюдается. В любом случае, нажатия мягкие, четкие, без непропечатывающихся букв, а еще и малошумные. даже пробел практически бесшумный. Пользуюсь уже более двух месяцев и признаков истирания надписей на клавишах также не заметил. Все нужные клавиши на месте, но я пересел на нее со 100% клавиатуры и цифровой части, оказалось, порой не хватает настолько сильно, что я приобрел цифровой блок и теперь полностью доволен. Это оказалось хорошим решением, потому как положить мышку между клавиатурой и цифровым блоком весьма удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Классная малышка. Очень приятная.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, за одни сутки. Упаковки транспортировочной нет. Только своя заводская. Клавиатура рабочая. Подсоединил к ноутбуку. Все клавиши работают. Раскладка клавиш лично для меня удобная. Посмотрим что дальше. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
компактный и белый, доставлено вовремя
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура отличная. Клавиши все работают, достаточно тихая. Сначала было не привычно работать из-за её компактности, но через неделю я уже освоилась. В пользовании уже почти 5 месяцев, нареканий нет никаких.
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятная для работы клавиатура. Для меня имеется огромный минус. Может не все обратят внимание, но в работе постоянно напрягает. Рядом со стрелкой справа ДОЛЖНА быть клавиша END! Производитель зачем-то здесь вставил PageDown.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в целостности и сохранности, всё работает. Но только после смены клавы я понял, насколько часто использую цифры, на этой маленькой клавиатурке это жутко неудобно, особенно знаки умножить, равно, разделить. Видимо она подходит тем, кто пользуется цифрами очень редко.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, детям понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Удобно печатать, клавиши не глючат.
Достоинства:
Комментарий:
не кайфовая, но нормальная. работает.
Достоинства:
Комментарий:
не плохая, но клавиши оч высокие
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура соответствует ожиданиям, правда черная почему-то пришла, но это не страшно.
Достоинства:
Комментарий:
Это клавиатура мечта Внешний вид, компактность, отклик великолепны. Ход клавиш мягкий и почти беззвучный. За счёт мягких подушечек, она устойчивая, есть возможность её приподнять, т. к. предусмотрены откидывающиеся ножки. В общем, я в полном восторге. Спасибо. 100% рекомендую тем, кто работает с текстами
Достоинства:
Комментарий:
у клавиш непривычно длинный ход
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, только помнняли на черный цвет
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура хорошая, работает исправно уже который месяц) Нажатие клавиш приятное
Достоинства:
Комментарий:
С красными и чёрными буквами было бы отлично. Купил наклейки, буду "дорабатывать напильником".
Достоинства:
Комментарий:
Отличная. Всё прекрасно работает. Брали мужу, теперь заказали такую же сыну
Достоинства:
Комментарий:
расположение кнопок -- дело привычки, кто к чему привык -- то и хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная клавиатура. В принципе, все соответствует тому, что ожидалось. Определённым плюсом является компактность при сохранении всех основных клавиш (обычно вместе с уменьшением размера клавиатуры убирают и часть клавиш). Из-за этого взял именно эту модель. Звук нажатия на клавиши негромкий. Все клавиши работают. Из минусов: конкретно на моей клавиатуре заметно, что пробел располагается не идеально ровно, а немного под углом. Думаю, это не критично. Может даже можно как-то поправить. Не стал из-за этого снижать оценку. Но конечно хотелось бы, чтобы такие нюансы производитель так же учитывал.
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый
Достоинства:
Комментарий:
Девушка моя прыгала от счастья. Ну просто хотела мембранку, сама б купила, но я предложил сам купить в качестве подарка. Меня больше порадовала, чем сама обрадовалась.
Достоинства:
Комментарий:
Немного деформирована. На ножках нет прорезиненной подкладки
Достоинства:
Комментарий:
Пришла за 3 дня Клавиатура визуально и тактильно очень приятная, в меру упругая и не шумная. Занимает на 1/4 меньше места чем обычная. Всё работает. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Всем доволен. Для тех, кто выбирает: ход у этой клавиатуры больше, чем у привычной для многих - клавиатуры ноутбука. Нечто среднее между старыми "клацающими" клавиатурами и "мелкоходной" ноутбучной. Для меня было важно: наличие стрелок и точка-запятая в привычном месте. Когда набираешь текст - клавиши приятные. Есть разметка для О и А - для тех, кто пользуется слепым 10-ти пальцевым способом набора текста. Всем - добра и удачи!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мембранка, хотя от низкопрофильных клавиш я ожидал еще и половинный ход, чего не наблюдается. В любом случае, нажатия мягкие, четкие, без непропечатывающихся букв, а еще и малошумные. даже пробел практически бесшумный. Пользуюсь уже более двух месяцев и признаков истирания надписей на клавишах также не заметил. Все нужные клавиши на месте, но я пересел на нее со 100% клавиатуры и цифровой части, оказалось, порой не хватает настолько сильно, что я приобрел цифровой блок и теперь полностью доволен. Это оказалось хорошим решением, потому как положить мышку между клавиатурой и цифровым блоком весьма удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Классная малышка. Очень приятная.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, за одни сутки. Упаковки транспортировочной нет. Только своя заводская. Клавиатура рабочая. Подсоединил к ноутбуку. Все клавиши работают. Раскладка клавиш лично для меня удобная. Посмотрим что дальше. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
компактный и белый, доставлено вовремя
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура отличная. Клавиши все работают, достаточно тихая. Сначала было не привычно работать из-за её компактности, но через неделю я уже освоилась. В пользовании уже почти 5 месяцев, нареканий нет никаких.
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятная для работы клавиатура. Для меня имеется огромный минус. Может не все обратят внимание, но в работе постоянно напрягает. Рядом со стрелкой справа ДОЛЖНА быть клавиша END! Производитель зачем-то здесь вставил PageDown.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в целостности и сохранности, всё работает. Но только после смены клавы я понял, насколько часто использую цифры, на этой маленькой клавиатурке это жутко неудобно, особенно знаки умножить, равно, разделить. Видимо она подходит тем, кто пользуется цифрами очень редко.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, детям понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Удобно печатать, клавиши не глючат.
Достоинства:
Комментарий:
не кайфовая, но нормальная. работает.
Достоинства:
Комментарий:
не плохая, но клавиши оч высокие
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура соответствует ожиданиям, правда черная почему-то пришла, но это не страшно.
Достоинства:
Комментарий:
Это клавиатура мечта Внешний вид, компактность, отклик великолепны. Ход клавиш мягкий и почти беззвучный. За счёт мягких подушечек, она устойчивая, есть возможность её приподнять, т. к. предусмотрены откидывающиеся ножки. В общем, я в полном восторге. Спасибо. 100% рекомендую тем, кто работает с текстами
Достоинства:
Комментарий:
у клавиш непривычно длинный ход
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, только помнняли на черный цвет
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура хорошая, работает исправно уже который месяц) Нажатие клавиш приятное
Достоинства:
Комментарий:
С красными и чёрными буквами было бы отлично. Купил наклейки, буду "дорабатывать напильником".
Достоинства:
Комментарий:
Отличная. Всё прекрасно работает. Брали мужу, теперь заказали такую же сыну
Достоинства:
Комментарий:
расположение кнопок -- дело привычки, кто к чему привык -- то и хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная клавиатура. В принципе, все соответствует тому, что ожидалось. Определённым плюсом является компактность при сохранении всех основных клавиш (обычно вместе с уменьшением размера клавиатуры убирают и часть клавиш). Из-за этого взял именно эту модель. Звук нажатия на клавиши негромкий. Все клавиши работают. Из минусов: конкретно на моей клавиатуре заметно, что пробел располагается не идеально ровно, а немного под углом. Думаю, это не критично. Может даже можно как-то поправить. Не стал из-за этого снижать оценку. Но конечно хотелось бы, чтобы такие нюансы производитель так же учитывал.