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Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
86
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397064
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, г.
500

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый

Клавиатура A4Tech — это надежное и удобное решение для пользователей, ищущих качественное устройство ввода для своего ПК. Эта мембранная клавиатура предлагает надежность и комфорт при наборе текста и выполнении различных задач. С подключением через USB Type-A, клавиатура обеспечивает стабильный и быстрый отклик, избавляя пользователя от необходимости замены батарей, как в случае с беспроводными моделями. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что обеспечивает достаточную гибкость при размещении устройства на рабочем столе. Выполненная в стильном черном цвете, клавиатура A4Tech легко вписывается в любой интерьер, придавая вашему рабочему месту современный и завершённый вид. Компактный 75% формат клавиатуры означает, что она занимает меньше места, сохраняя при этом все необходимые функциональные клавиши. Это делает ее идеальным выбором для пользователей, которым важно сохранить свободное пространство на рабочем столе. Клавиатура использует раскладку ANSI, которая является стандартной для многих стран мира и подходит для пользователей, привыкших к таким стандартам раскладки. Благодаря своему бренду, A4Tech, известному качественными и долговечными продуктами, эта клавиатура станет отличным выбором как для домашнего, так и для офисного использования.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый

Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Стас О.

Достоинства:


Комментарий:
Девушка моя прыгала от счастья. Ну просто хотела мембранку, сама б купила, но я предложил сам купить в качестве подарка. Меня больше порадовала, чем сама обрадовалась.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Немного деформирована. На ножках нет прорезиненной подкладки
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла за 3 дня Клавиатура визуально и тактильно очень приятная, в меру упругая и не шумная. Занимает на 1/4 меньше места чем обычная. Всё работает. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Всем доволен. Для тех, кто выбирает: ход у этой клавиатуры больше, чем у привычной для многих - клавиатуры ноутбука. Нечто среднее между старыми "клацающими" клавиатурами и "мелкоходной" ноутбучной. Для меня было важно: наличие стрелок и точка-запятая в привычном месте. Когда набираешь текст - клавиши приятные. Есть разметка для О и А - для тех, кто пользуется слепым 10-ти пальцевым способом набора текста. Всем - добра и удачи!!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мембранка, хотя от низкопрофильных клавиш я ожидал еще и половинный ход, чего не наблюдается. В любом случае, нажатия мягкие, четкие, без непропечатывающихся букв, а еще и малошумные. даже пробел практически бесшумный. Пользуюсь уже более двух месяцев и признаков истирания надписей на клавишах также не заметил. Все нужные клавиши на месте, но я пересел на нее со 100% клавиатуры и цифровой части, оказалось, порой не хватает настолько сильно, что я приобрел цифровой блок и теперь полностью доволен. Это оказалось хорошим решением, потому как положить мышку между клавиатурой и цифровым блоком весьма удобно.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Галина

Достоинства:


Комментарий:
Классная малышка. Очень приятная.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, за одни сутки. Упаковки транспортировочной нет. Только своя заводская. Клавиатура рабочая. Подсоединил к ноутбуку. Все клавиши работают. Раскладка клавиш лично для меня удобная. Посмотрим что дальше. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Мухамед Ш.

Достоинства:


Комментарий:
компактный и белый, доставлено вовремя
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура отличная. Клавиши все работают, достаточно тихая. Сначала было не привычно работать из-за её компактности, но через неделю я уже освоилась. В пользовании уже почти 5 месяцев, нареканий нет никаких.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень приятная для работы клавиатура. Для меня имеется огромный минус. Может не все обратят внимание, но в работе постоянно напрягает. Рядом со стрелкой справа ДОЛЖНА быть клавиша END! Производитель зачем-то здесь вставил PageDown.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Артур К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в целостности и сохранности, всё работает. Но только после смены клавы я понял, насколько часто использую цифры, на этой маленькой клавиатурке это жутко неудобно, особенно знаки умножить, равно, разделить. Видимо она подходит тем, кто пользуется цифрами очень редко.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Елена Кривонкина

Достоинства:


Комментарий:
Работает, детям понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Валентин Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Удобно печатать, клавиши не глючат.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
не кайфовая, но нормальная. работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Таша

Достоинства:


Комментарий:
не плохая, но клавиши оч высокие
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура соответствует ожиданиям, правда черная почему-то пришла, но это не страшно.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Это клавиатура мечта Внешний вид, компактность, отклик великолепны. Ход клавиш мягкий и почти беззвучный. За счёт мягких подушечек, она устойчивая, есть возможность её приподнять, т. к. предусмотрены откидывающиеся ножки. В общем, я в полном восторге. Спасибо. 100% рекомендую тем, кто работает с текстами
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Alexander B.

Достоинства:


Комментарий:
у клавиш непривычно длинный ход
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, только помнняли на черный цвет
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Инна М.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура хорошая, работает исправно уже который месяц) Нажатие клавиш приятное
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
С красными и чёрными буквами было бы отлично. Купил наклейки, буду "дорабатывать напильником".
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Ксения Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная. Всё прекрасно работает. Брали мужу, теперь заказали такую же сыну
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Павел Ч.

Достоинства:


Комментарий:
расположение кнопок -- дело привычки, кто к чему привык -- то и хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная клавиатура. В принципе, все соответствует тому, что ожидалось. Определённым плюсом является компактность при сохранении всех основных клавиш (обычно вместе с уменьшением размера клавиатуры убирают и часть клавиш). Из-за этого взял именно эту модель. Звук нажатия на клавиши негромкий. Все клавиши работают. Из минусов: конкретно на моей клавиатуре заметно, что пробел располагается не идеально ровно, а немного под углом. Думаю, это не критично. Может даже можно как-то поправить. Не стал из-за этого снижать оценку. Но конечно хотелось бы, чтобы такие нюансы производитель так же учитывал.



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
86
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — это надежное и удобное решение для пользователей, ищущих качественное устройство ввода для своего ПК. Эта мембранная клавиатура предлагает надежность и комфорт при наборе текста и выполнении различных задач. С подключением через USB Type-A, клавиатура обеспечивает стабильный и быстрый отклик, избавляя пользователя от необходимости замены батарей, как в случае с беспроводными моделями. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что обеспечивает достаточную гибкость при размещении устройства на рабочем столе. Выполненная в стильном черном цвете, клавиатура A4Tech легко вписывается в любой интерьер, придавая вашему рабочему месту современный и завершённый вид. Компактный 75% формат клавиатуры означает, что она занимает меньше места, сохраняя при этом все необходимые функциональные клавиши. Это делает ее идеальным выбором для пользователей, которым важно сохранить свободное пространство на рабочем столе. Клавиатура использует раскладку ANSI, которая является стандартной для многих стран мира и подходит для пользователей, привыкших к таким стандартам раскладки. Благодаря своему бренду, A4Tech, известному качественными и долговечными продуктами, эта клавиатура станет отличным выбором как для домашнего, так и для офисного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Стас О.

Достоинства:


Комментарий:
Девушка моя прыгала от счастья. Ну просто хотела мембранку, сама б купила, но я предложил сам купить в качестве подарка. Меня больше порадовала, чем сама обрадовалась.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Немного деформирована. На ножках нет прорезиненной подкладки
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла за 3 дня Клавиатура визуально и тактильно очень приятная, в меру упругая и не шумная. Занимает на 1/4 меньше места чем обычная. Всё работает. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Всем доволен. Для тех, кто выбирает: ход у этой клавиатуры больше, чем у привычной для многих - клавиатуры ноутбука. Нечто среднее между старыми "клацающими" клавиатурами и "мелкоходной" ноутбучной. Для меня было важно: наличие стрелок и точка-запятая в привычном месте. Когда набираешь текст - клавиши приятные. Есть разметка для О и А - для тех, кто пользуется слепым 10-ти пальцевым способом набора текста. Всем - добра и удачи!!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мембранка, хотя от низкопрофильных клавиш я ожидал еще и половинный ход, чего не наблюдается. В любом случае, нажатия мягкие, четкие, без непропечатывающихся букв, а еще и малошумные. даже пробел практически бесшумный. Пользуюсь уже более двух месяцев и признаков истирания надписей на клавишах также не заметил. Все нужные клавиши на месте, но я пересел на нее со 100% клавиатуры и цифровой части, оказалось, порой не хватает настолько сильно, что я приобрел цифровой блок и теперь полностью доволен. Это оказалось хорошим решением, потому как положить мышку между клавиатурой и цифровым блоком весьма удобно.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Галина

Достоинства:


Комментарий:
Классная малышка. Очень приятная.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, за одни сутки. Упаковки транспортировочной нет. Только своя заводская. Клавиатура рабочая. Подсоединил к ноутбуку. Все клавиши работают. Раскладка клавиш лично для меня удобная. Посмотрим что дальше. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Мухамед Ш.

Достоинства:


Комментарий:
компактный и белый, доставлено вовремя
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура отличная. Клавиши все работают, достаточно тихая. Сначала было не привычно работать из-за её компактности, но через неделю я уже освоилась. В пользовании уже почти 5 месяцев, нареканий нет никаких.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень приятная для работы клавиатура. Для меня имеется огромный минус. Может не все обратят внимание, но в работе постоянно напрягает. Рядом со стрелкой справа ДОЛЖНА быть клавиша END! Производитель зачем-то здесь вставил PageDown.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Артур К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в целостности и сохранности, всё работает. Но только после смены клавы я понял, насколько часто использую цифры, на этой маленькой клавиатурке это жутко неудобно, особенно знаки умножить, равно, разделить. Видимо она подходит тем, кто пользуется цифрами очень редко.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Елена Кривонкина

Достоинства:


Комментарий:
Работает, детям понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Валентин Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Удобно печатать, клавиши не глючат.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
не кайфовая, но нормальная. работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Таша

Достоинства:


Комментарий:
не плохая, но клавиши оч высокие
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура соответствует ожиданиям, правда черная почему-то пришла, но это не страшно.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Это клавиатура мечта Внешний вид, компактность, отклик великолепны. Ход клавиш мягкий и почти беззвучный. За счёт мягких подушечек, она устойчивая, есть возможность её приподнять, т. к. предусмотрены откидывающиеся ножки. В общем, я в полном восторге. Спасибо. 100% рекомендую тем, кто работает с текстами
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Alexander B.

Достоинства:


Комментарий:
у клавиш непривычно длинный ход
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, только помнняли на черный цвет
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Инна М.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура хорошая, работает исправно уже который месяц) Нажатие клавиш приятное
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
С красными и чёрными буквами было бы отлично. Купил наклейки, буду "дорабатывать напильником".
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Ксения Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная. Всё прекрасно работает. Брали мужу, теперь заказали такую же сыну
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Павел Ч.

Достоинства:


Комментарий:
расположение кнопок -- дело привычки, кто к чему привык -- то и хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная клавиатура. В принципе, все соответствует тому, что ожидалось. Определённым плюсом является компактность при сохранении всех основных клавиш (обычно вместе с уменьшением размера клавиатуры убирают и часть клавиш). Из-за этого взял именно эту модель. Звук нажатия на клавиши негромкий. Все клавиши работают. Из минусов: конкретно на моей клавиатуре заметно, что пробел располагается не идеально ровно, а немного под углом. Думаю, это не критично. Может даже можно как-то поправить. Не стал из-за этого снижать оценку. Но конечно хотелось бы, чтобы такие нюансы производитель так же учитывал.


Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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