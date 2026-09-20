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Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931)

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Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931) - фото 1
Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931) - фото 2
Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931) - фото 3
Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931) - фото 4
Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931) - фото 5
Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931) - фото 1
  • Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931) - фото 2
  • Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931) - фото 3
  • Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931) - фото 4
  • Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931) - фото 5
  • Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 160 руб.  2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653041
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
46х17х3
Вес, г.
650

Описание товара Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931)

Неважно, работаете вы или развлекаетесь — у клавиатуры SVEN KB-E5500W есть, что вам предложить. Создатели оснастили ее максимумом из того, что может пригодиться каждому пользователю. Например, 11 клавиш быстрого доступа к самым востребованным мультимедийным и интернет-приложениям: включить музыку или прочитать почту можно буквально одним кликом. А для управления громкостью предусмотрен специальный вращающийся регулятор, пользоваться которым — отдельное удовольствие.

Отзывы о товаре Клавиатура SVEN KB-E5500W чёрная (SV-021931)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
Неважно, работаете вы или развлекаетесь — у клавиатуры SVEN KB-E5500W есть, что вам предложить. Создатели оснастили ее максимумом из того, что может пригодиться каждому пользователю. Например, 11 клавиш быстрого доступа к самым востребованным мультимедийным и интернет-приложениям: включить музыку или прочитать почту можно буквально одним кликом. А для управления громкостью предусмотрен специальный вращающийся регулятор, пользоваться которым — отдельное удовольствие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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