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Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
10
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255815
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
10
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х18х3
Вес, г.
630

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый

Клавиатура A4Tech - это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневной работы на персональном компьютере. Она выполнена в классическом черном цвете, который гармонично вписывается в любую рабочую область. Благодаря мембранному типу, клавиатура обеспечивает мягкий и тихий ход клавиш, что делает ее отличным выбором для длительной работы. Эргономичная раскладка клавиатуры позволяет работать с максимальным комфортом и минимальной усталостью. Особым преимуществом этой модели являются мультимедийные клавиши, которые облегчают доступ к основным функциям, таким как управление громкостью, воспроизведение и пауза и другие. Это позволяет повысить эффективность работы и сделать использование компьютера более удобным. Клавиатура имеет кабель длиной 1.5 метра, что обеспечивает достаточную гибкость в размещении устройства на рабочем месте и удобное подключение к ПК. Бренд A4Tech давно зарекомендовал себя как производитель качественной компьютерной периферии, что гарантирует долговечность и надежность устройства.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FK10 черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
10
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech - это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневной работы на персональном компьютере. Она выполнена в классическом черном цвете, который гармонично вписывается в любую рабочую область. Благодаря мембранному типу, клавиатура обеспечивает мягкий и тихий ход клавиш, что делает ее отличным выбором для длительной работы. Эргономичная раскладка клавиатуры позволяет работать с максимальным комфортом и минимальной усталостью. Особым преимуществом этой модели являются мультимедийные клавиши, которые облегчают доступ к основным функциям, таким как управление громкостью, воспроизведение и пауза и другие. Это позволяет повысить эффективность работы и сделать использование компьютера более удобным. Клавиатура имеет кабель длиной 1.5 метра, что обеспечивает достаточную гибкость в размещении устройства на рабочем месте и удобное подключение к ПК. Бренд A4Tech давно зарекомендовал себя как производитель качественной компьютерной периферии, что гарантирует долговечность и надежность устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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