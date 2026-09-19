Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FK11 серый
Клавиатура A4TECH предлагает удобство и стиль в компактном формате. Созданная для пользователей ПК, она идеально подходит для работы и повседневного использования. С раскладкой ANSI, эта клавиатура обеспечивает привычное расположение клавиш, что делает набор текста быстрым и точным. Будучи мембранной, клавиатура A4TECH отличается тихой работой и мягким откликом клавиш, что особенно важно для комфортной работы в офисе или дома. 75% формата позволяет сохранить все необходимые функциональные клавиши, включая мультимедийные и клавишу функции (Fn), при минимальных габаритах устройства. Клавиатура оснащена 86 клавишами, что делает её компактной, но при этом функциональной. Проводное подключение через USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, а длина кабеля в 1.5 метра предоставляет достаточно свободы для удобного размещения на рабочем месте. Стильное черное исполнение клавиатуры A4TECH делает её подходящей для любого интерьера, добавляя нотку элегантности на вашем рабочем столе. Это надежное и долговечное решение для тех, кто ценит качество и комфорт от известного бренда A4Tech.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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