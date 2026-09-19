Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 серый
Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Обладая классическим черным цветом и минималистичным дизайном, она добавит стиль и элегантность вашему рабочему месту. Мембранный тип клавиатуры обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, делая набор текста комфортным и приятным. Эта модель оснащена 18 клавишами, что делает ее компактной и удобной для пользователей, которым не требуется полный набор клавиш для работы. Проводное подключение гарантирует стабильность и мгновенный отклик на каждое нажатие. Кабель длиной 0.7 метра обеспечивает удобство подключения к ПК без излишков провода на рабочем столе. Изготовленная в Китае брендом A4Tech, эта клавиатура сочетает в себе качество и доступность, оставаясь надежным выбором для дома и офиса. Отсутствие подсветки и тачпада позволяет сосредоточиться на самой основной функции клавиатуры — легком и точном наборе текста или выполнении других задач на компьютере.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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