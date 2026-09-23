Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108)
Клавиатура Oklick — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК. Она имеет японскую раскладку JIS и оснащена 119 клавишами, что позволяет удобно работать и набирать текст. Благодаря полноразмерному формату, клавиатура обеспечивает комфортную работу с полным набором клавиш. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который гармонично вписывается в любой интерьер рабочего места. Мембранная технология клавиш обеспечивает бесшумное и мягкое нажатие, что делает работу за компьютером более комфортной. Для удобства пользователей клавиатура оснащена мультимедийными клавишами, которые упрощают управление аудио и видео функциями. Подключается клавиатура к компьютеру с помощью USB Type-A интерфейса, а провод длиной 1.6 метра обеспечивает достаточную свободу перемещения и размещения устройства на столе. Клавиатура Oklick — это отличный выбор для тех, кто ценит функциональность и удобство в использовании.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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