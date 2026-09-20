Top.Mail.Ru
Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 - фото 1
Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 - фото 2
Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 - фото 3
Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 - фото 4
Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 - фото 5
Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 - фото 1
  • Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 - фото 2
  • Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 - фото 3
  • Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 - фото 4
  • Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 - фото 5
  • Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
600 руб.  1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652658
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580

Клавиатура Defender Dark Lord GK-580 это небольшая по размерам, удобная в ежедневном использовании проводная клавиатура, которая поможет вам более уверенно взаимодействовать с ПК и управлять его работой. Для подключения клавиатуры к компьютеру используется интерфейс USB. Клавиши клавиатуры компьютера имеют достаточно крупные размеры, что позволяет легко считывать с них информацию и более уверенно вводить данные в персональный компьютер. На клавиши нанесены символы русского и английского алфавита.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Описание
Клавиатура Defender Dark Lord GK-580 это небольшая по размерам, удобная в ежедневном использовании проводная клавиатура, которая поможет вам более уверенно взаимодействовать с ПК и управлять его работой. Для подключения клавиатуры к компьютеру используется интерфейс USB. Клавиши клавиатуры компьютера имеют достаточно крупные размеры, что позволяет легко считывать с них информацию и более уверенно вводить данные в персональный компьютер. На клавиши нанесены символы русского и английского алфавита.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...