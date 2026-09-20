Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B820R черный
Клавиатура A4TECH — это высококачественное устройство, созданное для комфортного и эффективного взаимодействия с вашим компьютером. Оснащенная оптомеханическими переключателями, эта клавиатура обеспечивает точный и быстрый отклик, что делает её идеальной для геймеров и пользователей, требующих высокой производительности. Проводное подключение гарантирует стабильное соединение без задержек, важно для участников сетевых сражений. Подсветка клавиш позволяет использовать устройство днем и ночью, создавая стильную атмосферу на рабочем месте или в игровой зоне. С количеством клавиш в 104 и полноразмерным форматом клавиатура обеспечивает все необходимые функции для выполнения разнообразных задач. Раскладка ANSI подходит для широкого круга пользователей, а наличие функциональной клавиши (Fn) расширяет возможности устройства, позволяя быстро выполнять часто используемые команды. С длиной кабеля 1.8 метра вы получите достаточную свободу действий, при этом обеспечив оптимальное размещение на рабочем столе. Черный цвет клавиатуры добавляет устройству универсальности и эстетической привлекательности, легко вписываясь в любой интерьер. Компания A4Tech, известная своими инновациями и надежностью, создала эту клавиатуру для тех, кто ценит качество и функциональность. Она станет отличным выбором для геймеров и профессиональных пользователей ПК, ищущих надежный инструмент для повседневного использования.
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