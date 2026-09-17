Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура + мышь A4Tech 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная
Клавиатура A4Tech представляет собой надежное и функциональное устройство для вашего ПК. Она оснащена JIS раскладкой и насчитывает 104 клавиши, что обеспечивает удобство при наборе текста и работе с различными программами. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихую и мягкую работу, что особенно важно при длительном использовании. Отсутствие тачпада компенсируется высокой эргономичностью и простотой управления. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал, позволяя свободно пользоваться клавиатурой на расстоянии до 15 метров от компьютера. Это обеспечивает максимальную свободу перемещения и организует рабочее пространство без лишних проводов. Изящный черный цвет корпуса прекрасно вписывается в современный интерьер, добавляя стиль и элегантность вашему рабочему месту. В комплект также входит беспроводная мышь, питанием которой служит одна батарейка типа AA, что делает устройство автономным и экономичным в потреблении энергии. Наличие функциональной клавиши (Fn) расширяет возможности управления и обеспечивает быстрый доступ к различным командам и функциям. Это особенно удобно при выполнении повседневных задач и многозадачности.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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